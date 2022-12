Chiquis Rivera estalla y se le va a la yugular a conductor mexicano: “jamás te daré una entrevista” | VIDEO

Chiquis Rivera de nuevo está en el ojo del huracán. Esta vez tras estallar contra el conductor mexicano, Gustavo Adolfo Infante.

Pues a través de un mensaje dejó claro que nunca le daría una entrevista debido a lo mal que ha hablado de ella en ocasiones anteriores, una actitud por la que el presentador la comparó con su madre, la “Diva de la banda”.

Durante el programa “De primera mano”, el conductor relató que, molesta, la cantante se puso en contacto con él tras la entrevista que tuvo con sus tíos Rosie y Juan Rivera.

Lo que habría sido el detonante para un explosivo mensaje en el que señala que la necesita para poder incrementar su audiencia y le advierte que no está dispuesta a darle “atención”.

“Sigue hablando mal de mí, gracias a Dios no me afecta en lo absoluto. Tú necesitas hablar de mí para tus ratings, así que dale. Si yo te puedo dar de comer de una manera u otra, pues qué bueno, adelante. No tienes vergüenza, o sea, ¿hablas mal de mí siempre y luego me andas pidiendo entrevistas? Tú me necesitas a mí y ese es tu coraje, pero aquí te lo digo: jamás te daré una entrevista y jamás te daré atención. Eso es lo que quieres, que te dé atención públicamente, pero yo de penitente no tengo nada, si me hago, es otra cosa. Kiss, Gus” CHIQUIS RIVERA

“No te vueles, llevo muchos años trabajando y comiendo sin ti. No te preocupes”, fue así como respondió el polémico periodista de espectáculos que ha sido motivo de controversia en más de una ocasión debido a los conflictos que sostiene con otras celebridades e influencers.

Como la más reciente con Pablo Chagra a quien dijo no conocer y no tener deseos de hacerlo. A este se suman los pleitos legales que comenzó con el ex Garibaldi y el actor antes mencionados.

Infante no dudó en defenderse ante los ataques de Chiquis Rivera, por lo que compartió su actitud ante los medios de comunicación con la que tenía su madre, la intérprete de “No llega el olvido”, y aseguró que no había aprendido nada luego de años en la industria.

“Yo nunca dije que no necesito de los medios, siempre soy amable y los atiendo, siempre, pero no voy a perder el tiempo ni energía en personas como tú que sólo se la pasan hablando mal de mí, ¿por qué? No tengo necesidad. No entiendo por qué me odias tanto, ¿qué te hice? Siempre me he portado bien contigo, te he respetado y atendido, pero también tengo mi límite”. CHIQUIS RIVERA

La intérprete de “Abeja reina” continuó al señalar que el periodista también tuvo conflictos con Jenni Rivera en el pasado por hablar mal de ella y calificó de “hipócritas” a quienes hoy se hacen pasar por “buenos amigos, hermanos, hermanas, padres…”.

