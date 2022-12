Grandes deducciones caritativas y pagos de aviones privados ensuciaron las declaraciones de impuestos de Trump 

Después de que Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes, aprobó una moción para entregar los materiales relacionados con las declaraciones de impuestos de Donald Trump a la Cámara de Representantes han salido a relucir detalles que habrían llevado al exmandatario a ser investigado lupa.

Bloomberg reveló que decenas de actos poco comunes ensuciaron las declaraciones de impuestos de Donald Trump, como por ejemplo, gastos cuestionables de aviones privados, grandes deducciones caritativas sin fundamento, así como pagos dudosos a los hijos del exmandatario.

Según un nuevo informe del Comité Conjunto de Impuestos, ninguno de esos casos ha sido auditado seriamente. Además encontró que el también empresario usó deducciones cuestionables, así como estrategias impositivas agresivas para minimizar sus facturas de impuestos.

Entre los datos publicados por el medio antes citado, también se encuentra que Trump y sus empresas perdieron decenas de millones de dólares mientras se postulaba para presidente y después de que ingresó a la Casa Blanca. El informe también dice que entre los temas que deberían merecer un escrutinio se encuentran decenas de millones de dólares en deducciones reclamadas por Trump y sus empresas, incluidos los gastos comerciales mientras era presidente y $126,5 millones en cancelaciones durante cinco años vinculadas a las ventas de una entidad que parecía no estar vendiendo nada.

Así como una deducción de $21,1 millones por una servidumbre de conservación en la propiedad Seven Springs de Trump en el condado de Westchester en Nueva York.

A dicha información se suma la de The New York Times que en 2020 publicó los resultados de una investigación sobre los datos de declaración de impuestos de Trump que abarcan más de dos décadas. El expresidente no pagó impuestos federales sobre la renta en 11 de los 18 años que examinó The Times; también redujo su factura de impuestos con medidas cuestionables, incluido un reembolso de impuestos de $72.9 millones de dólares que, a partir de 2020, fue objeto de una auditoría del IRS.

El martes por la noche los demócratas de la Cámara de Representantes dijeron a través de un comunicado de prensa que la resistencia de Trump a la transparencia, así como el enfoque indiferente del Servicio de Impuestos Internos a su política de auditorías anuales para presidentes, son los culpables de que el exlíder infrinja potencialmente las leyes fiscales de EE.UU. que juró cumplir.

