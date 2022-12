Mariana Treviño quedó fascinada por trabajar con Tom Hanks en la película “A Man Called Otto”

Después de una década de ardua labor en la industria del entretenimiento en México, a Mariana Treviño Ortiz se le presentó la gran oportunidad de trabajar con uno de sus actores más admirados, Tom Hanks.

Al más puro guion hollywoodense, la actriz regiomontana se ganó un papel en la película A Man Called Otto, la cual en español lleva por título Un vecino gruñón.

Y es que, para participar en el casting, Mariana grabó un video con su teléfono móvil desde un cuarto de hotel en España, a través del cual mostró su talento para manejar la comedia tanto en español como inglés y ello eclipsó al director alemán Marc Forster, quien no dudó en darle el personaje de Marisol, una madre de familia mexicana y embarazada que trata de ablandar el corazón de un viejo gruñón caracterizado por el ganador de dos Premios Óscar.

Al respecto, la mexicana de 46 años expresó la agradable sensación que le dejó trabajar y conocer a un ícono de la cinematografía estadounidense contemporánea.

“Verme en el set con Tom Hanks fue un alucine, fue surreal y tuve que respirar, pues no me la creía, pero a la vez como es una persona tan humana, que tiene una generosidad tan grande, esas barreras ilusorias que luego nos ponemos con las personas y con las jerarquías, se deshacen, se derriten”, señaló en una entrevista concedida para el periódico Excélsior.

La simpática intérprete quien cobró notoriedad tras su participación en la serie de Netflix, Club Cuervos, entre 2015 y 2019, asegura que después de su experiencia en A Man Called Otto, está lista para enfrentar nuevos retos el próximo año.

“Sigo contando historias con todo el cariño y el amor y ojalá que salgan en otras partes. Yo estoy dispuesta a lo que venga”, subrayó. View this post on Instagram A post shared by Mariana Treviño (@soymtrevino)

Cabe señalar que la carrera actoral de Mariana Treviño está cimentada en una sólida formación ya que estudió actuación en la Neighborhood Playhouse School of the Theatre, en la ciudad de Nueva York y en el Berklee College of Music en Boston.

Además, la regiomontana cursó la carrera de Lengua y Literatura Modernas Inglesas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM.

También te puede interesar: