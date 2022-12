Shakira y Piqué ponen a la venta su mansión de Barcelona, pero bajo muy estrictas condiciones

La separación de Shakira y Gerard Piqué, quienes tienen dos hijos en común, continúa dando mucho de qué hablar, al haberse dado a conocer que decidieron lanzar al mercado la mansión que poseían en Barcelona.

Aunque en un inicio se especuló que el exfutbolista se mudaría a vivir ahí después de que la intérprete se fuera para Miami, la realidad es que optaron por mejor desprenderse de todo lo que los unía, incluido el que fuera su hogar en la comunidad de Esplugues de Llobregat.

De acuerdo a las periodistas españolas Laura Fa y Lorena Vázquez, mejor conocidas como las ‘Mamarazzis’, los papás de Milan y Sasha ya le otorgaron la venta de la propiedad a una inmobiliaria, la cual será la encargada de promoverla bajo ciertas condiciones, pues quieren que solo sea visitada por gente con real potencial económico y no por cualquier curioso.

Trascendió, además, que no la promocionarán con fotografías, pues no quieren que el día de mañana las fotos del interior de su residencia circulen por una gran cantidad de sitios de Internet.

“Ya tenemos controlada la inmobiliaria que va a poner a la venta las propiedades. La única sociedad que tienen juntos, Shakira y Piqué, son las tres casas, la de Shakira, la de los padres de Shakira y la de los padres de Gerard Piqué. Pensábamos que la casa de los papás de Gerard Piqué quedaba fuera de esta repartición, pero no, queda dentro. La pondrán a la venta en breve. No tienen intención de colgar fotos. No tienen intención de mostrar a visitas, a no ser que se demuestre que se tiene pasta (dinero) y que hay solvencia como para comprarla, no te la van a enseñar”, aseguraron ambas periodistas.

La ‘Mamarazzis’ compartieron que la venta se produce a pesar de que la intérprete de ‘Te Felicito’ todavía no tiene una fecha definida para abandonar España.

¿Cómo es la casa que Shakira y Piqué pondrán a la venta?

La residencia, que es de estilo minimalista y está distribuida a lo largo de cinco pisos, se ubica en la comunidad de Esplugues de Llobregat y fue construida por los propios Gerard Piqué y Shakira, por lo que que tiene un significado muy especial para ambos y para su historia de amor.

De acuerdo a información de diversos medios de comunicación, la mansión fue construida en 2012 tras desembolsar cerca de $1,000,000 de dólares.

Está conformada por varias recámaras, por diversos baños, por vestíbulo, por cocina, por comedor, por sala de estar, por sala principal, por sala de televisión, por sala de cine, por sala de trofeos, por sala de juegos, por oficina, por gimnasio, por bar, por cava de vinos, por garaje subterráneo, por cuarto de lavado, entre otras habitaciones.

Al exterior goza de una terraza, de área de barbacoa, de extensas áreas verdes, de cancha de tenis, de piscina estilo resort con cascada y con su respectiva área de spa, entre otras amenidades. Así como con las dos propiedades que son habitadas por sus respectivos padres.

