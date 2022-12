Conoce la increíble y enorme casa que Maky, ex de Juan Soler, puso en alquiler en Argentina

La actriz argentina Maky, de 48 años y quien fuera pareja de Juan Soler, decidió poner en alquiler la muy linda mansión que posee en su país natal.

Aunque ahora busca estar lejos del ojo público, pues no quiere que se le cuestione sobre su ex y su nueva relación con Paulina Mercado, la también conductora recurrió a su cuenta de Instagram para ofrecer su hermosa propiedad al mejor postor, aunque dejó en claro que el trato no será con ella, sino con una amiga.

“Alquilo mi casa. Anual. Barrio cerrado zona Tigre. No estoy para mensajes, please sepan entender”, fue el texto con el que Maky acompañó una de las fotografías que publicó, mientras que en la segunda puso: “Alquilo casa en Argentina. Divina. Interesados DM a ella”, escribió la actriz, mientras mencionaba a @soltar10.

En las dos fotos difundidas, las cuales son del exterior, pudimos notar que el inmueble está distribuido a lo largo de dos pisos y que cuenta con zona de terraza, con áreas verdes y con piscina con su respectiva zona de spa.

La casa de Maky en Argentina es de bastante buen tamaño (Maky/Instagram)

Hasta el momento se desconocen mayores detalles de la vivienda en alquiler, así como su costo, ya que la cuenta de Instagram de su amiga es privada.

Así luce por fuera la casa que alquila Maky (Maky/Instagram)

