Cómo proteger una carpeta con contraseña en Windows 11

La seguridad es un aspecto fundamental para cualquier usuario al momento de hablar de la información que tiene almacenada en su computadora, especialmente en el caso de aquellas personas que comparten el uso de su computador.

Para estos casos existen algunas alternativas que permiten proteger la información que se tiene almacenada al implementar ciertos protocolos de seguridad. Uno de ellos es el incluir cifrado a las carpetas donde se encuentran los archivos que se desea proteger.

Algo poco conocido por los usuarios de Windows 11 es que la última versión del sistema operativo de Microsoft permite a los usuarios el poder proteger carpetas específicas con contraseña. Para ello es necesario seguir ciertos pasos que para el usuario promedio pueden llegar a resultar algo complejos.

Es por eso que en La Opinión elaboramos una guía paso a paso de cómo configurar tus carpetas para poder protegerlas con contraseña:

1. El primer paso consiste en crear un documento de texto en la carpeta que se desee proteger, ya que a partir de ese documento se creará un script que se encargará de solicitar una clave predefinida para poder acceder a la carpeta.

Para esto es necesario hacer clic sobre el botón derecho del mouse y seleccionar la opción nuevo y luego oprimir el botón de “Documento de texto”.

2. Luego de esto el usuario deberá ingresar el siguiente código en el documento y sustituir el término ELIGE-CONTRASEÑA por la clave que desee utilizar.

cls

@ECHO OFF

title Folder CarpetaProtegida

if EXIST “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” goto UNLOCK

if NOT EXIST CarpetaProtegida goto MDLOCKER

:CONFIRM

echo Quiere ocultar la CarpetaProtegida? (S/N)

set/p “cho=”

if %cho%==S goto LOCK

if %cho%==s goto LOCK

if %cho%==n goto END

if %cho%==N goto END

echo Invalid choice.

goto CONFIRM

:LOCK

ren CarpetaProtegida “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

attrib +h +s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

echo Folder locked

goto End

:UNLOCK

echo Introduzca la contrasena para mostrar la CarpetaProtegida

set/p “pass=”

if NOT %pass%== ELIGE-CONTRASEÑA goto FAIL

attrib -h -s “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}”

ren “Control Panel.{21EC2020-3AEA-1069-A2DD-08002B30309D}” CarpetaProtegida

echo Folder Unlocked successfully

goto End

AIL

echo Invalid password

goto end

:MDLOCKER

md CarpetaProtegida

echo CarpetaProtegida created successfully

goto End

:End

3. Al momento de guardar el archivo, en la carpeta seleccionada, no importa el nombre que el usuario le asigne, sin embargo, lo que sí es imprescindible es que lo guarde como un archivo ejecutable. Para ello deberá pulsar sobre el botón “Guardar como” y en la sección de Tipo elegir la opción “Todos los archivos”. Además de esto también debe incluir, al final del nombre, la terminación .bat ya que esto lo convertirá en un archivo ejecutable.

Esto también te puede interesar:

– Momento 1 de Windows 11: que funciones trae la nueva actualización

– Actualización de Windows 11 22H2 podría ralentizar tu computadora: las razones y qué puedes hacer

– 3 problemas comunes en Windows 11 y cómo puedes solucionarlos