Defienden a Alfonso Herrera por no querer participar en el reencuentro de RBD

A pesar de que se anunció el regreso a los escenarios de la agrupación de pop RBD con la alineación completa, el gran ausente será el actor Alfonso Herrera, quien en los últimos años se ha dedicado de lleno al rodaje de películas, así como también conducción de series.

Ante las múltiples críticas que ha recibido Herrera, de 39 años, por no pronunciarse sobre esta nueva etapa que vivirá el grupo, la actriz y ex compañera de él, en el elenco de la telenovela ‘Rebelde’, Zoraida Gómez indicó que se debe respetar la decisión de Poncho de no ser parte del reencuentro del grupo.

Hace unos días, Anahí, Dulce María, Maite, Christopher y Christian anunciaron que en 2023 regresarán a los escenarios, pero Herrera no fue parte de la primicia que hicieron en redes sociales y en los medios de comunicación, algo que extraño a todos los fanáticos del grupo de pop.

Alfonso Herrera no se ha pronunciado al respecto sobre las pretensiones de sus ex compañeros, por otra parte, el coprotagonista de ‘La dictadura perfecta’ tampoco ha sido parte de las reuniones que ha hecho el elenco recientemente, incluso fue el gran ausente en un pequeño show que hicieron para la televisión hace más de un año.

En los últimos meses, Alfonso Herrera ha sido señalado por la prensa por su relación sentimental que sostiene con la también actriz Ana de la Reguera, con quien compartió elenco en la película ‘¡Que viva México!’, la cual puede ser vista en la plataforma de streaming Netflix.

Por otra parte, el actor, nacido en 1983, ha dedicado parte de sus actividades a temas con el activismo social como embajador de la ACNUR, organismo que busca apoyar a las personas que están refugiadas en diversas partes del mundo, por lo que, en este momento, resulta complicado que pueda ser parte de la reunión de RBD.

Hasta el momento, Poncho no ha mencionado nada relacionado con el reencuentro del grupo que nació en el contexto de la telenovela ‘Rebelde’ en sus redes sociales oficiales, en las cuales se puede ver principalmente sus actividades como actor, así como sociales, pero también su gusto por el futbol, deporte del cual se ha declarado como un apasionado.

