VIDEO: Este es el error en ‘Rebelde’ que se viralizó 18 años después de su transmisión

Anahí, Maite Perroni, Dulce María, Alfonso Herrara, Christopher Uckerman y Christian Chávez alcanzaron reconocimiento mundial gracias al éxito del melodrama de Televisa, “Rebelde“. Y, hasta el día de hoy se corona como una de las series favoritas del público por la nostalgia que provoca.

Como resultado de este fanatismo son varias las plataformas de streaming que ofrecen al público la posibilidad de revisitar esta historia. Este hecho ha permitido que varios usuarios se den cuenta de algunos detalles que en su momento pasaron desapercibidos.

Tal fue el caso del usuario de Tik Tok @rebelde, quien compartió un video en el que se aprecia claramente el error de uno de los camarógrafos al aparecer a cuadro dentro de una de las escenas.

Se trató de una secuencia en la cual hay una trifulca entre Roberta, personaje interpretado por Dulce María, y algunos integrantes de “la logia” mientras uno de los miembros del staff aparece con una cámara sobre su hombro.

El tumulto de estudiantes que conformaron la escena permite que el error pase desapercibido para los televidentes que no prestaron mucha atención. No obstante, los observadores no tardaron en comentar al respecto.

“Yo no me había dado cuenta”, “Según yo habían llegado los medios de comunicación al colegio”, “Ni me di cuenta con tanto alboroto en la escena” y “Hay varios capítulos donde salen los camarógrafos”, son algunos de los comentarios que se leen bajo la publicación.

