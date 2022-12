Los “cracks” mexicanos te desean lo mejor: Las fotos y mensajes de Navidad de los futbolistas de la Selección Mexicana

Después de su participación en el Mundial de Qatar 2022, los jugadores de la Selección Mexicana se tomaron unos días de vacaciones para disfrutar junto a su familia esta época de fiestas decembrinas y algunos de ellos compartieron bellas postales navideñas y los mejores deseos para sus seguidores.

Jugadores como Andrés Guardado, Héctor Herrera y Raúl Jiménez, entre otros nos mostraron a través de sus cuentas oficiales de redes sociales un poco de cómo viven estas fechas.

El guardameta Rodolfo Cota, fue uno de los integrantes del Tri que le desearon “Feliz Navidad” a sus seguidores. El elemento del Club León compartió una serie de foto y videos donde se ve que la pasó muy bien en familia, ya que estuvo con su pareja e hijos y nos dejó ver diferentes momentos, como la cena navideña, la apertura de los regalos y a sus retoños pegándole a una piñata.

Por su parte, Orbelín Pineda, mandó un mensaje a nombre de toda su familia y posó junto a su esposa y sus dos hijos, con gorros navideños y muchos otros elementos alusivos a la temporada.

“Feliz Navidad a todos, que Dios los bendiga hoy y siempre. Disfruten mucho de su familia, abrazos a todos. Familia Pineda Ríos”, publicó.

Héctor Herrera, del Houston Dynamo, también posó con su familia junto a un árbol de Navidad gigante, decorado con elementos de Bob Esponja, ya que pasaron las fiestas en el hotel Nickelodeon de la Riviera Maya. View this post on Instagram A post shared by Hector Herrera (@h.herrera16) View this post on Instagram A post shared by Shantal Mayo (@shanmayo)

Del otro lado del mundo, en España, Andrés Guardado y su esposa también se tomaron la foto del recuerdo junto a sus hijos, su gato, su perro y Catalina, quien les ayuda con el cuidado de los niños. View this post on Instagram A post shared by Sandra De La Vega (@sandradlv)

El atacante de los Wolves, Raúl Jiménez, no se quedó atrás y posó con su familia junto al árbol navideño, para desearle una “Feliz Navidad a todos”, de parte de él, de Daniela Basso y sus hijos Arya y Ander. View this post on Instagram A post shared by raulalonsojimenez9 (@raulalonsojimenez9)

Finalmente, Santi Giménez, quien fue recortado en el último filtro de la convocatoria antes de viajar a Qatar, pero sigue siendo un elemento importante dentro del Tri, compartió la imagen de su festejo en Holanda, donde juega para el Feyenoord. Feliz navidad! 🎄🎁 🎅 pic.twitter.com/fvZKJCnydv— Santiago Gimenez (@Santigim9) December 24, 2022

