Las fotos navideñas de grandes futbolistas alrededor del mundo: Messi, Haaland, Lewandowski, Mbappé y Carlos Vela celebraron la fecha

Navidad es una fecha especial para muchos futbolistas y varios de ellos compartieron imágenes de su celebración y enviaron sus mejores deseos a todos sus seguidores.

Desde distintos puntos del planeta llegaron las postales de jugadores de talla mundial, como Lionel Messi, Robert Lewandowski, Erling Haaland, Kylian Mbappé y Manuel Neuer, entre otros.

Carlos Vela fue uno de los jugadores mexicanos que lo hicieron primero, al compartir una foto con su familia y vistiendo un “ugly sweater” con el mismo diseño. En la imagen aparecen sentados el delantero del LAFC, su esposa Saioa Cañibano y sus dos hijos: Romeo e India; de fondo se ve la ventana y, a través de ella, el espectacular paisaje que tienen en su casa en Beverly Hills.

“Feliz Navidad”, se puede leer en el mensaje firmado por la pareja en Instagram.

La Navidad de Lionel Messi la pudimos ver gracias a su esposa, Antonela Roccuzzo, quien compartió la imagen donde aparece toda la familia del campeón del mundo junto a un gran árbol decorado con motivos plateados y una llamativa estrella colocada en la punta.

El goleador finlandés Erling Haaland fue uno de los pocos astros que posó en solitario, lo hizo vistiendo una elegante pijama de corazones y con las manos en los bolsillos.

“Les deseo una Feliz Navidad a ti y a tus seres queridos”, fue el mensaje con el que acompañó la imagen.

Robert Lewandowski, el artillero del Barcelona, posó en familia, con Anna Lewandowska y sus dos hijas; curiosamente él envió un mensaje de paz y amor en tres diferentes idiomas: Polaco, inglés y español: “Os deseo una época llena de luz, amor y felicidad para vosotros y vuestras familias. ¡Feliz Navidad!”, se leía. View this post on Instagram A post shared by Robert Lewandowski (@_rl9)

Manue Neuer, quien se encuentra recuperándose de una cirugía posó en solitario y en muletas ataviado en un elegante atuendo blanco y a un lado de su árbol navideño: “¡Feliz Navidad a todos! Disfruten el tiempo con su familia y amigos”, escribió. View this post on Instagram A post shared by Manuel Neuer (@manuelneuer)

El mediocampista uruguayo del Real Madrid, Fede Valverde, plasmó su mensaje en video junto a su esposa y su hijo, el cual incluye diferentes escenas y una de ellas muy divertida donde aparece disfrazado de Santa Claus.

“Yo sé que esperan esto cada año, pero después del primer vídeo me quedo la vara muy alta. Felices fiestas para todos. Que tengan mucha salud, es lo más importante. Feliz Navidad a todos”, publicó.

Por su parte, Kylian Mbappé posó junto a su árbol navideño abrazando a su hermano Ethan, aunque en el mensaje que acompaña a la foto sólo se limitó a poner emojis de un árbol y un corazón. View this post on Instagram A post shared by Kylian Mbappé (@k.mbappe)

Finalmente, el subcampeón del mundo Oliver Giroud compartió una imagen con su esposa y sus cuatro hijos, posando detrás de una mesa arreglada con motivos alusivos al día minutos antes de degustar la cena.

“Feliz Navidad. Gloria a Dios. Paz en la Tierra ¡Regocíjate! Jesús ha nacido”, escribió. View this post on Instagram A post shared by Olivier Giroud (@oliviergiroud)

También puede interesarte:

Pelé pasó Nochebuena en el hospital al lado de gran parte de su familia

Messi muestra su faceta de enamorado y presume a su esposa bailando de forma sensual en Nochebuena

La fan más sexy del Mundial, Ivana Knoll, festeja la Navidad con candentes fotos en sus redes sociales