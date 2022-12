Pelé pasó Nochevieja con casi toda su familia en el hospital

La leyenda brasileña Edson Arantes do Nascimento, más conocido como Pelé tendrá que pasar Navidad internado en el hospital debido a su delicado estado de salud por el avance progresivo del cáncer. La noche del 24 de diciembre el exjugador la pasó en compañía de casi todos sus familiares.

Así lo reveló su hija, Kely Nascimento, en su cuenta de Instagram. “Casi todos”, escribió en la madrugada del domingo con una foto en la que aparece junto con sus hermanos y su madre en la habitación del hospital en que Pelé fue internado el 29 de noviembre pasado.

En esa foto aparece la esposa de O Rei, Marcia Aoki, sus tres hijos mayores, incluyendo a Edinho, que llegó el sábado a Sao Paulo. También estaban presentes algunos nietos.

“Casi todos. Feliz Navidad. Agradecimiento, amor, unión, familia… La esencia de la Navidad. Agradecemos a todos ustedes por todo el amor y la luz que nos dirigen. En esta vida loca y sorprendente, yo no sería nada sin ellos. Hoy y siempre: feliz Navidad, feliz todo”, publicó.

Edinho, fue el último en llegar al hospital para acompañar a su padre el pasado sábado. La salud de Pelé ha tenido en vilo a Brasil desde el pasado miércoles cuando desde el Hospital Albert Einstein de Sao Paulo confirmaron su desmejora debido al cáncer de colon que padece desde 2021.

Actualmente, el mítico exjugador de 82 años está recibiendo cuidados intensivos por “disfunciones renales y cardíacas”. Los reportes indican que O Reí se estaría preparando para un fatal desenlace al despedirse de familiares y amigos.

Ya en redes sociales trascendieron algunas imágenes donde se puede ver al veterano exfutbolista en su cama de hospital junto a dos jóvenes que le están enseñando la pantalla de un teléfono móvil en lo que pareciera ser una videollamada.

Aunque no se escucha con claridad lo que se dice, el video podría indicar que Pelé estaría despidiéndose se sus seres queridos. No obstante, no hay información oficial al respecto.

