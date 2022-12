Pelé se estaría preparando para un fatal desenlace despidiéndose de familiares y amigos

La salud de la leyenda del fútbol brasileño Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, empeoró el pasado miércoles debido al cáncer que padece y por el cual ha tenido que recibir cuidados intensivos en el hospital. Los reportes indican que O Reí se estaría preparando para un fatal desenlace al despedirse de familiares y amigos.

Ya en redes sociales trascendieron algunas imágenes donde se puede ver al veterano exfutbolista en su cama de hospital junto a dos jóvenes que le están enseñando la pantalla de un teléfono móvil en lo que pareciera ser una videollamada.

🙏🏼 Mucha fuerza al “Rey” Pelé. pic.twitter.com/49gy8HPa9l — Toque Sports (@ToqueSports) December 24, 2022

Aunque no se escucha con claridad lo que se dice, el video podría indicar que Pelé estaría despidiéndose se sus seres queridos. No obstante, no hay información oficial al respecto. Kely Nascimento, hija de Pelé compartió una fotografía la noche del viernes 23 de diciembre, donde señaló que el ex futbolista “sigue en la lucha”.

“Seguimos aquí, en la lucha y con fe. Una noche más juntos”, escribió Kely Nascimento en Instagram, junto a una foto de ella abrazando a su padre en la cama del hospital de Sao Paulo donde el ex delantero de 82 años se encuentra internado.

Imágenes desgarradoras; el dolor de una despedida que se avecina. El amor incondicional a quien antes que ser el mejor de la historia, es el padre que está luchando su última batalla. #Pele pic.twitter.com/5tpp36wc5C — José Ramón Fernández (@joserra_espn) December 24, 2022

Días atrás los médicos informaron que Pelé está sufriendo el avance progresivo del cáncer, el cual le estaría causando “disfunciones” en los riñones y corazón. Tras conocer el empeoramiento de salud del tricampeón mundial, sus hijas anunciaron que pasarán las navidades en el hospital, en el que Pelé está internado desde el pasado 29 de noviembre.

Pelé no sería el único en prepararse para un fatal desenlace

Este sábado 24 de noviembre circularon imágenes del Estadio Urbano Caldeira, casa del Santos de Brasil, organizando un “homenaje” a su gran leyenda. Cabe recordar que Pelé jugó casi toda su carrera profesional en el Santos de Brasil, además de ganar tres Copas del Mundo con la ‘Canarinha’.

