Zinedine Zidane se aleja de la selección de Francia y se acerca a Brasil para sustituir a Tite

Zinedine Zidane ha sonado durante mucho tiempo para llegar al banquillo de la selección de Francia. Sin embargo, nuevas informaciones sitúan al galo como uno de los candidatos que cumple con los requisitos para tomar las riendas del combinado de Brasil.

Tras la renuncia del DT Tite después del fracaso de la ‘Canarinha’ en Qatar 2022, la Confederación Brasileña está en búsqueda de un nuevo estratega y el medio L’Equipe posiciona a Zidane. Según el tabloide francés, Zizou cumple con todos los requisitos que exigen en Brasil para contratar al nuevo entrenador. Extranjero, agente libre y con un gran palmarés.

Sin embargo, el medio puntualizó que la decisión de Zidane está supeditada a lo que ocurra con Didier Deschamps. Desde la Federación de Francia aclararon que el actual seleccionador podría continuar en el cargo.

L’Equipe informó que el exestratega del Real Madrid no sería el único en la agenda y mencionó nombres como Marcelo Gallardo, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino, Roberto Martínez o Rafa Benítez.

La única experiencia de Zidane en los banquillos fueron tres etapas con Real Madrid. Una muy corta en el Castilla y dos en el primer equipo, con quien consiguió dos Ligas y tres Champions League seguidas, entre otros trofeos.

Uno de los que también sonó fue el actual DT del Real Madrid, Carlo Ancelotti. Aunque el italiano dejó claro que tiene contrato en vigor hasta 2024.

“De momento, estoy genial en Madrid, tenemos muchos objetivos en esta temporada. Ya habrá tiempo para pensar en mi futuro. Tengo contrato hasta el 30 de junio de 2024 y, si el Madrid no me echa antes, no me voy a mover”, explicó Ancelotti en una entrevista en ‘Radio Anch’io Sport’.

Tite adiós a Brasil

En la rueda de prensa posterior al partido con los balcánicos, Tite anunció que dejaría la selección por no poder cumplir con los objetivos.

“Es una derrota dolorosa, pero estoy en paz conmigo mismo. Como ya dije, acaba mi ciclo. Lo dije hace más de un año y medio y no soy un hombre de dos palabras. No estaba jugando para ganar y después hacer un drama para quedarme, cualquiera que me conozca los sabe”, dijo.

Tite fue nombrado entrenador de Brasil en 2016 y estuvo al frente durante 81 partidos de los cuales ganó 60, empató 15 y perdió tan solo en seis ocasiones. A nivel ofensivo, su selección anotó en 174 ocasiones y recibió 30 goles.

