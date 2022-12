Raúl Jiménez estaba listo para entrar pero lo mandaron a la banca sin minutos en la victoria de los Wolves

Raúl Jiménez no ha estado bien en los últimos meses debido a las lesiones y en Qatar 2022 no pudo mostrar porque es considerado uno de los mejores delanteros mexicanos. Ahora en su regreso al Wolverhampton en la Premier League no ha empezado de la mejor manera.

QUEDÓ CON LAS GANAS😔



Para el 2º tiempo del Everton -Wolverhampton pusieron a Raúl Jiménez a calentar y después Julen Lopetegui lo llamó.



Estaba sobre la línea listo para sustituir a Diego Costa cuando Daniel Podence se lesionó y todo se canceló. Lo mandaron de vuelta a banca. pic.twitter.com/rsJxEkQYLs — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) December 26, 2022

En el partido del Boxing Day entre los Wolves y el Everton no vio ningún minuto, aunque en un momento del segundo tiempo su cambio parecía inminente. A pesar de que el mexicano anotó en la Carabao Cup la semana pasada, Diego Costa y los extremos Daniel Podence y Hwang Hee-chan fueron los titulares.

En el minuto 70 cuando el partido iba 1-1, Lopetegui había llamado a Jiménez y la cámara enfocó que el mexicano estaba listo para entrar por Diego Costa y luchar arriba, pero Podence se lesionó y por lo tanto esto cambió los planes del entrenador español. En lugar de sacar a Diego Costa debió sustituir al jugador con una molestia y en su lugar ingresó Gonçalo Guedes.

Ya se habían realizado cuatro cambios y la última sustitución fue para Toti Gomes por Joao Moutinho para preservar el marcador en los minutos finales y así asegurar tres punto importantes para los Wolves que están luchando este año para no descender a la Championship. El equipo terminó de mala manera en noviembre y por ello llegó Lopetegui al cargo de entrenador.

Raúl Jiménez 🇲🇽 se quedó con ganas de tener minutos ante Everton 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿. Para el 2T empezó a calentar y estuvo a nada de entrar al campo, pero en ese momento llegó la lesión de Daniel Podence y Julen Lopetegui decidió que el mexicano permaneciera en el banquillo. #BoxingDay pic.twitter.com/zPE4qs4fwa — Julio Rodríguez (@julioordz10) December 26, 2022

Actualmente tienen solo 3 partidos ganados de 16 disputados, una cifra realmente baja y que los tiene muy complicados en la liga inglesa.

Están en el puesto número 18 y empatados con el Nottingham Forest que tiene un partido menos. El Wolves necesita seguir sumando victorias y esta fue de vital importancia ante un rival directo como el Everton que está en el puesto 17 con 14 puntos.

