Beneficiarios del SSI recibirán su primer aumento del COLA esta semana: por qué 

Los beneficiarios de Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) recibirán su primer cheque con su incremento de ajuste por costo de vida COLA de 2023 en esta semana. El aumento del cheque será del 8.7% y es adicional al que recibieron a principios de diciembre.

La Administración del Seguro Social sigue un calendario muy estricto sobre el envío de los pagos mensuales. Quienes reciben SSI, los pagos casi siempre se envían el primer día de cada mes. Sin embargo, hay excepciones por las cuales no podría llegar el primer día de cada mes. Una de ellas es si la fecha de pago regular cae en un día feriado o en un fin de semana.

Dado a que el primer día de enero cae es feriado y coincide con el fin de semana, la administración suele mandar los cheques el día hábil más cercano, que en este caso cae el viernes 30 de diciembre. Los beneficiarios recibirán su cheque a finales de diciembre en lugar de hacerlo en el arranque del 2023.

Para quienes son beneficiarios del SSI y del Seguro Social solo obtendrán un beneficio de SSI en diciembre. El incremento del Seguro Social comenzará a enviarse el martes 3 de enero.

En caso que no estés seguro de cuánto incremento de beneficios obtendrás se recomienda consultar el centro de mensajes de su cuenta My Social Security para ver el aviso sobre el nuevo monto a recibir. En caso de no haber creado una cuenta antes de la fecha límite del 15 de noviembre es probable que recibas por correo una carta con los detalles del aumento.

Se calcula que más de 70 millones de beneficiarios del Seguro Social obtendrán un aumento. El jubilado promedio recibirá más de $140 dólares adicionales según estimaciones.

