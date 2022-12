Chiquis Rivera asegura que le gusta representar a las mujeres con curvas: “No importa la talla que sea”

En varias ocasiones Chiquis Rivera ha dejado completamente sorprendidos a sus seguidores de redes sociales posando con diminutos bikinis, ropa ajustada y todo tipo de prendas que resaltan su exuberante silueta, pero aunque esto ha generado una serie de críticas, confiesa que acepta lo que ve frente al espejo y le gusta representar a las mujeres con curvas.

Es bien sabido que la hija de Jenni Rivera disfruta mostrar con orgullo su figura, además de compartir mensajes de empoderamiento con los que pretende dejar claro que sin importar la forma del cuerpo toda mujer tiene derecho a sentirse bella y respetada; así lo confirmó durante una reciente entrevista con el programa ‘Ventaneando’ en donde habló de las críticas que recibe y cómo ha logrado superarlas.

Y es que, a unos días de compartir en Instagram atrevidas imágenes en las que se dejó ver posando con reveladores trajes de baño desde las playas de Filipinas, la cantante destacó que es buen momento para que las mujeres empiecen a aceptarse tal y como son, mensaje que procura compartir con las fanáticas que, como ella, gozan de una curvilínea figura.

“Para mí es importante realmente quererme, no importa la talla que sea y yo represento y me gusta representar a las mujeres como yo que tienen curvas“, comentó.

Pero además de utilizar sus redes sociales para motivar a millones de fans a que sigan sus propios ideales, aconseja escuchar una canción en particular que las puede motivar.

“Tengo una canción que le dedico a esas mujeres que se levantan tristes, que se pongan una canción que se llama ‘La que está de moda soy yo’. Esa canción la vas a escuchar y vas a decir: ‘Sí, yo soy la que está de moda’, te ayuda con la autoestima”, agregó.

En cuanto a las críticas que recibe, Chiquis prefiere no hacer caso a la opinión de los demás, enfocándose únicamente en aquellos fanáticos que la apoyan y que la admiran por la mujer que es.

“Siempre va a haber gente que no importa lo que hagas, no te va a querer. Lo que me ha ayudado mucho es: ‘No voy a escuchar, no les voy a hacer caso y me voy a enfocar en la gente que sí me quiere, que sí me apoya'”, sentenció la polémica intérprete de “Abeja Reina”. View this post on Instagram A post shared by Chiquis (@chiquis)

