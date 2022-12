Hijita de Marlene Favela tiene tierna reacción tras descubrir los regalos de Santa Claus

Bella Seely, quien es hija de Marlene Favela y tiene tan solo tres añitos, enterneció las redes sociales con la hermosa reacción que tuvo tras descubrir que Santa Claus sí había visitado su casa por Navidad.

Por medio de un video, compartido por la niñita en su cuenta de Instagram, fue que pudimos ser testigos de la emoción que le produjo a la pequeña influencer recibir varios regalos la madrugada del 25 de diciembre.

“Llegó Santa Claus a mi casita 🎅🏻❤️🎅🏻❤️🎅🏻❤️🎅🏻”, se lee en el mensaje con el que Bella acompañó su publicación.

En cuanto al video, Bella aparece portando un pijama rosa, mientras camina con mucha tranquilidad y curiosidad hacia su árbol de Navidad, al no saber si Santa le había traído todo lo que le pidió.

“Ya llegó Santa Claus. Los voy a abrir. Me trajo regalos”, dice Bella en el video, dando una clara muestra de que quedó en shock tras descubrir todo lo que Santa tenía para ella.

Aunque la casa se la llenó de obsequios, los que acapararon los reflectores fueron su bicicleta y un trampolín, en el que seguramente pasará horas de mucha diversión en compañía de sus amiguitos.

Además de recibir regalos, la hermosa Bella también salió a las calles de Ciudad de México para llevarle alegría a niños de escasos recursos económicos, a quienes les obsequió algunos de los lindos outfits que ya no utiliza.

“Mi mamá dice que tenemos que regresar un poco de todas las bendiciones que Dios nos regala! Así que estoy aprendiendo a regalar mis cositas, ojalá hagan felices a muchas niñas, así como me hicieron feliz a mí. Gracias Diosito por cuidarnos y darnos tanto. Atte Bella”, se lee en el mensaje con el que acompañó un video. View this post on Instagram A post shared by BellaSeely (@bellaseely_)

