Wilson Cruz, la figura de la comunidad LGBTQ+ en ‘Star Trek’, cumple 48 años

El actor estadounidense Wilson Cruz, figura de la comunidad LGBTQ+, está cumpliendo 48 años de edad.

Se le conoce por interpretar a Rickie Vásquez en Es mi vida, que se transmitió entre 1994-1995.

También es conocido por ser un activista fuerte en defensa de los derechos de los homosexuales, también de los afroamericanos. Es de ascendencia puertorriqueña.

Recientemente, el actor reveló en una entrevista que fue echado de su casa una vez reveló a su familia que salió del armario.

En el 2020, el actor contó la historia, en el que reveló que en ese momento Cruz estaba fuera del closet con casi todos sus conocidos y que sus padres eran los últimos que estaban por enterarse.

Grabó el piloto de “My So-Called Life”, sin hablarles y sin contarles sobre el programa. Un año más tarde, Cruz supo que era el momento.

“Hice una apuesta con el universo, la próxima vez que uno de ellos me pregunte, les saldré” , dijo . “Mi madre preguntó primero, y estuvo bien, tuvo un colapso de madre latina católica y luego estuvo bien”.

“Mi padre me preguntó en Nochebuena un par de meses después… Teníamos a toda nuestra familia allí, y mi padre me preguntó por qué no había traído a una niña. Había traído a mi mejor amigo de la escuela secundaria, un chico. Estaba borracho y decidió que era entonces cuando iba a preguntar. Ahí, en el baño en Nochebuena, mi padre me preguntó y le respondí con sinceridad, y me echó de la casa”.

En los siguientes tres meses Cruz alternó entre quedarse en casa de amigos pero también vivir en su automóvil.

Después de un año en el que no pudo hablar con su padre, tras el episodio del programa es que empezó un cambio en su relación.

Dicho episodio “trataba sobre la propia situación de mi personaje en la que lo echaron de su casa porque era gay”, explicó Cruz. “Sin que yo lo supiera, mi padre vio ese episodio cuando salió al aire y, a medida que avanzan los créditos, me llama y me dice: ‘Creo que es hora de que hablemos’”.

“Ese fue el comienzo de una relación real con mi padre, y todo se debió a un programa que mucha gente todavía viene a mí y me dice: ‘Ese programa cambió mi vida’”.

