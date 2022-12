Mexicano Santiago Giménez registra doblete de asistencias en la victoria del Feyenoord en partido amistoso

El fútbol cada vez regresa de a poco en Europa y en el resto del mundo tras el Mundial Qatar 2022, algo que nos deja el retorno de algunas ligas importantes y de amistosos para así foguear a todos los elementos que no estuvieron presente en la cita mundialista.

Uno de este caso fue el Feyenoord, equipo de Países Bajos que posee al mexicano Santiago Giménez en sus filas y que fue fundamental con dos asistencias en la victoria de su equipo, quien recibió al Emmen y lo terminó goleando 5-0.

Este duelo fue el último amistoso que disputará el conjunto de Países Bajos antes del arranque de la competencia local, y en donde se ingresó al azteca con el resultado 2-0 a favor al minuto 62.

La primera asistencia del mexicano llegó luego de rematar con dirección al arco, pero tuvo desvío de Oussama Idrissi, quien anotó el tercero del partido. Posteriormente, Danilo anotó el quinto gol del encuentro después de una gran jugada de Giménez que le dejó el balón solo para dar un tiro cruzado.

Aunque mucho se piense que este duelo no tiene importancia alguna, el mexicano dejó una buena impresión con el equipo neerlandés algo que lo puede motivar y darle más espacio en la plantilla de cara a la segunda mitad del torneo y la UEFA Europa League.

Regreso del Feyenoord de Santi Giménez

El equipo regresará a la acción de manera profesional el domingo ocho de enero, día en donde la Eredivise continuará con su andar en los Países Bajos ante Utrcht en condición de visitante, es decir, en el Galgenwaard. El juego arrancará a las 06:15 AM ET, 03:00 AM PT.

