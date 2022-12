Víctor ‘Pocho’ Guzmán revela que regresó a Chivas de Guadalajara con sed de revancha ganadora

Tras mucho esperar, Chivas de Guadalajara al fin pudo contratar a Víctor ‘Pocho’ Guzmán, algo que selló el regreso del canterano al estadio Akron y al rebaño sagrado y es por este motivo que el mismo jugador mexicano expresó que regresa con ganas de una “revancha ganadora”.

“Si vengo con una revancha ganadora, con una revancha de mucho sueños y muchas ilusiones, es lo bueno que tiene el fútbol, que cada partido me rompo las bolas y si todos nos contagiamos de esas ganas”, dijo el jugador en exclusiva para TUDN.

De forma conjunta, en la misma entrevista realizada por el medio mencionado, el mediocampista también habló sobre el compromiso que se debe tener con el rebaño, dejando claro que sabe que una derrota puede afectar mucho a la afición del conjunto tapatío.

“Yo decidí estar aquí por lo que representa Chivas. No he conocido a alguien que se niega a estar en Chivas. Y si algún jugador mexicano lo dice, es por obligación”, dijo el medio en la misma entrevista. Además, habló sobre los resultados y como influyen.

“Somos todo el ejemplo del país, somos un club en el que no se dice ‘se pierde y no pasa nada’, y yo me he enterado de gente que pierde y toda la semana está triste, en pocas palabras que emocionalmente toda su semana depende de Chivas”, agregó.

El jugador hará su debut como jugador rojiblanco en el próximo Clausura 2023 de la Liga MX, torneo que arrancará el mes de enero y nos dejará a un conjunto de Paunovic que buscará regresar a la gloria.

