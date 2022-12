¿Michelle Salas está embarazada? La modelo pone fin a los rumores

Hace algunas semanas, la modelo Michelle Salas se enfrentó a fuertes rumores de un posible embarazo, razón por la cual finalmente decidió hacerles frente y desmentirlos con un mensaje contundente. ¡Aquí te contamos lo que dijo!

En un encuentro con diversos medios de comunicación, la hija de Luis Miguel se refirió a dichas especulaciones como “falsas”, pero confesó que sí se encuentra dentro de sus planes convertirse en madre.

“Es que uno no pueden pensar que está embarazada nada más porque cenó mucho, luego andan diciendo que no anden criticando el body. Sí obvio, en algún momento seguro que sí. Por ahorita no, pero seguro sí”, respondió con el humor que la caracteriza para dar por terminado el rumor.

Michelle Salas está encantada con el nuevo romance de su madre, Stephanie Salas

Su situación sentimental no fue el único tema que la joven perteneciente a la dinastía Pinal retomó. De hecho, también se pronunció sobre el romance que su madre, Stephanie Salas, mantiene con el actor Humberto Zurita.

Al respecto, Salas no pudo contener su emoción y con una breve, pero contundente expresión, externó su felicidad al ver que su madre le ha dado una nueva oportunidad al amor. “¡Ay ya sé! El amor anda por ahí”, dijo.

Y vaya que sí, pues la joven de 33 años fue la compañera de viaje de la parejita por La Romana, República Dominicana. Fue a través de diversas publicaciones en Instagram que el público apreció la escapada que se dieron a tal destino paradisiaco.

En uno de los videos grabados por Michelle Salas se observa como su mamá la está esperando en la playa mientras ella gira la cámara y enfoca a Humberto Zurita, de 68 años, quien voltea y después camina junto a Stephanie.

