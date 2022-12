Michelle Salas confiesa qué ritual de Año Nuevo realizará para atraer el amor en 2023

Michelle Salas reveló qué ritual realizará para atraer el amor durante el 2023 y, como pocas veces, destapó sus deseos de convertirse en madre, aunque confiesa es un plan que tendrá que esperar un poco más.

La hija de Luis Miguel sostuvo un breve encuentro con los medios de comunicación durante su paso por el aeropuerto de la Ciudad de México, donde habló sobre algunos temas relacionados con su vida sentimental, pero también sorprendió al revelar qué ritual de Año Nuevo podría realizar para atraer el amor.

Durante la breve entrevista retomada por el programa ‘Despierta América’, la modelo mexicana fue cuestionada sobre diversos temas, pero aunque en ningún momento detuvo su marcha, una reportera le preguntó si realiza algún ritual durante los primeros minutos del Año Nuevo para atraer la buena suerte y la fortuna, a lo que de inmediato respondió: “Calzón rojo puede ser“.

Pero su respuesta fue retomada de inmediato para preguntarle si cabe la posibilidad de que dicho rito podría ser el responsable de que el amor haya llegado a su familia, haciendo referencia al noviazgo que actualmente vive su madre, Stephanie Salas, junto al actor Humberto Zurita.

Fue ahí cuando no pudo ocultar su emoción al asegurar que el romance también podría estar muy cerca de ella “¡Ay ya sé! el amor anda por ahí“.

Pero otro tema que decidió tocar fue respecto a los recientes rumores que surgieron en redes sociales sobre un posible embarazo, ya que durante la cena de Acción de Gracias que disfrutó junto a su madre apareció luciendo una misteriosa pancita que atribuyó a que había comido de más.

Fue así como de una vez por todas pidió no dejarse llevar por los rumores: “Es que no pueden pensar que uno está embarazada nada más porque cenó mucho, luego dicen que no anden criticando el body shaming“.

Sin embargo, fue tajante al asegurar que entre sus planes definitivamente se encuentra el convertirse en madre, aunque todavía falta un poco para que este deseo se convierta en realidad.

“¡Sí obvio!, en algún momento seguro que sí. Por ahorita no, pero seguro sí”, añadió la también influencer.

