Michelle Salas presume su rutina de ejercicios desde el gimnasio vistiendo ajustado jumpsuit corto

Michelle Salas, la hija de Luis Miguel, sigue arrancando suspiros dentro de las redes sociales por compartir imágenes en las que luce su inigualable belleza, elegancia y carisma, cualidades que una vez más presumió desde el gimnasio mientras comparte su secreto para lucir un cuerpazo espectacular.

Fue con un video publicado a través de su cuenta oficial de Instagram, como la modelo y empresaria presumió su escultural silueta mientras se ejercita, sesión en la que apareció vistiendo un jumpsuit corto en tono claro que resaltó su silueta.

Y es que, ahora que el año está a punto de terminar, la bisnieta de Silvia Pinal decidió compartir una rutina de ejercicios para motivar a sus seguidoras y qué mejor manera de hacerlo que poniendo el ejemplo.

“¡A mover el cuerpo y despejar la mente! En tus momentos de decisión, es cuando se forma tu destino. Hazlo por ti y para ti. Quiérete más. Queda un mes para terminar este ciclo, has que valga la pena. ¡Feliz Lunes!”, escribió la influencer junto a la grabación que acumula más de 100 mil visualizaciones.

La demostración llamó la atención de miles de admiradores que en la sección de comentarios aseguraron que es un verdadero ejemplo de disciplina y por supuesto belleza, pues en cada movimiento deslumbró con la sensualidad y elegancia que la caracterizan.

Poco antes, posó con el ajustada prenda en tono claro frente a la ventana, donde nuevamente dejó a la vista su escultural figura dando la espalda a la cámara y sentada. View this post on Instagram A post shared by ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

Pero aunque la hija de Stephanie Salas es toda una experta en llamar la atención posando en bikini durante sus viajes o con elegantes diseños que porta en los eventos a los que asiste, también se ha dejado ver desde el gimnasio en más de una ocasión, pues semanas atrás publicó dentro de la misma red social un video en el que también se lució entrenando con ajustados leggins y top. View this post on Instagram A post shared by ᴍɪᴄʜᴇʟʟᴇ sᴀʟᴀs 🧿 (@michellesalasb)

