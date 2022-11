Michelle Salas reacciona al noviazgo de su mamá con Humberto Zurita: “Los conozco de toda la vida”

Fue a principios de octubre cuando Humberto Zurita confirmó su romance con Stephanie Salas, pero aunque él ya había revelado que sus hijos están enterados de su relación y los apoyan en esta nueva etapa de su vida, ahora es Michelle Salas quien por primera vez compartió públicamente su opinión.

Y es que la pareja está causando sensación no solo entre sus fanáticos, pues quien recientemente también se enteró de su noviazgo fue doña Silvia Pinal y además de expresar su apoyo, resaltó las virtudes de su nieta y el actor, deseándoles que sigan disfrutando de su juventud.

Pero otro miembro importante de la famosa dinastía que ya rompió el silencio es Michelle Salas, la hija que la actriz tuvo con Luis Miguel, quien durante una breve entrevista con el programa ‘¡Siéntese quien pueda!’ confesó lo feliz que está por su madre.

“Yo siempre estoy feliz si mi mamá está feliz, ley de vida, ley vida“, expresó mientras caminaba a prisa.

Además, recordó que conoce a Humberto Zurita y a los hijos de este desde que eran muy pequeños, cuando convivían en las fiestas infantiles.

“Huy los conozco de toda la vida, desde pequeñitos, yo iba a las fiestas de Sebastián y todo, desde chiquititos”, explicó.

Pero antes de subir al automóvil que la esperaba confirmó que está feliz y disfruta ver a su mamá completamente plena y realizada.

El que también había hablado al respecto es Humberto Zurita durante la presentación de la puesta en escena ‘Papito Querido que protagoniza, donde habló de la convivencia que tuvieron durante la fiesta de cumpleaños que le organizó su hijo, a la cual también asistieron Michelle y Camila, hijas de Stephanie Salas.

“Ellos me quieren ver feliz y contento y ya no es secreto nada. Sebastián me hizo una fiesta de cumpleaños en Valle de Guadalupe y yo le dije: ‘oye, voy a llevar a Stephanie’. A lo que su hijo reaccionó de inmediato: ‘¿Cómo? ¿Andas saliendo con Stephanie? ¡Pues traétela!'”, mencionó.

Pero no solo ella, sino que la invitación se extendió a las dos hijas de la actriz, por lo que incluso Sebastián Zurita bromeó con él: “Ay, bueno, pues tráete a mis dos hermanas. No sé si estoy preparado para tener a dos medias hermanas, pero tráetelas”.

Con lo anterior queda confirmado que ambas familias ya han comenzado a convivir por lo que esta podría ser una relación duradera en la que todos han comenzado a llevarse de maravilla.

