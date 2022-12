Pelé, el campéon del Mundo que murió adorando a México

Este jueves 29 de diciembre murió Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé. O Rei siempre tuvo una relación especial con México, pues en 1970 se consagró campeón del Mundial con Brasil en la nación azteca.

Hasta en tres ocasiones Pelé visitó a México y recibió el cariño de sus ciudadanos. Incluso compartió con distintas personalidades como el actor Mario Moreno ‘Cantinflas’. A través de las redes sociales los internautas recordaron como las calles de Guadalajara se preparaban para recibir al astro brasileño.

“¡Hoy! no trabajamos porque vamos a ver a Pelé.” Esta leyenda se encontraba en la calle Independencia, en el centro de Guadalajara durante México 70. Se cuenta que durante el Mundial paraban sus labores para ver jugar a ‘O Rei’. QEPD “El Rey” Pelé”, recordaron.

Por medio de la red social del pajarito azul también trascendió un video de O Rei recordando sus viajes por México, país al que considera uno de los más especiales en los que estuvo.

“De todos los viajes de mi carrera, todo el mundo me pregunta ¿Pelé, qué piensas? ¿Cuál fue el mejor, en cuál te divertiste más? A veces bromeo, solo me faltó ir a la Luna, ¿verdad? Me faltó jugar en la Luna, pero un lugar, un país que yo no puedo olvidar, por el cariño, por la atención que me dieron y como me trataron hasta el día de hoy, digo nuevamente, fue México”, recordó en su momento el mítico exjugador.

“México, el pueblo mexicano fue tan cariñoso con Brasil, fue tan bueno con Brasil, digo Brasil porque soy brasileño y ellos me trataron y trataron a las selección maravillosamente. A la afición mexicana, al pueblo mexicano, le agradezco de todo corazón el cariño y la atención que nos dieron”, manifestaba Pelé.

Después de 1970, O Rei pisó tierras aztecas en el 2001 para la inauguración de una cancha que llevaría su nombre. La leyenda regresó en el 2006 para participar en el cuarto Congreso Internacional de Futbol. Pelé falleció tras una larga lucha contra el cáncer y después pasar más de un mes internado en un hospital de Sao Paulo.

