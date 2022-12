David Faitelson revela emotiva historia de su disfraz de Pelé a los cinco años cuando aún vivía en Israel [VIDEO]

El mundo del fútbol está de luto al darse a conocer el fallecimiento de ‘El Rey’ Pelé, algo que ha generado muchas palabras de condolencias y también de apoyo para los familiares del exjugador de nacido en Brasil.

Sin embargo, esto no es todo lo que se ha visto en las redes sociales, pues ahora también se ha dado a conocer una tierna y emotiva historia por parte de presentado de ESPN, David Faitelson, de cuando en Israel, lugar donde nació, se disfrazó de el ahora fallecido exjugador.

“Yo nací en un pequeño pueblo al sur de Israel, muy cerca de la Franja de Gaza, era un pueblo realmente pequeño, perdido en el desierto. Y a los cinco años de edad, cuando Pelé ya había ganado el Mundial del 70, yo quería disfrazarme como Pelé para una fiesta que teníamos, una fiesta de la religión judía y me acuerdo que le pedí a mi mamá que me pintara la cara como Pelé, entonces mi mamá tomó pintura de zapato, me pintó y caracterizó como Pelé”, dice el presentador de ESPN en un video en sus redes sociales.

Posteriormente, en el mismo material audiovisual, Faitelson, que posee nacionalidad mexicana también, habló de la playera de la Selección de Brasil -la cual no podía faltar para el disfraz- y explicó que fue su padre quien recorrió todo el país para así conseguir la camiseta número ’10’ del combinado carioca.

“Y mi padre tuvo que buscar una camiseta, imagínense ustedes por todo el país, que no es un país muy grande, pero tuvo que buscar por todo el país una camiseta de la Selección brasileña con el número ’10’. No me pregunten como la encontró, pero me la trajo y ese día fui el niño más feliz del mundo porque me había disfrazado como Pelé; ese es uno de los más grandes legado de Pelé, hizo famoso el fútbol en cualquier rincón del mundo”, dijo sobre el ‘Rey’ Pelé.

Pelé, el hombre que hizo al futbol universal… pic.twitter.com/BR1DfKMYVU— David Faitelson (@Faitelson_ESPN) December 29, 2022

