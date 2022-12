Difunden las amenazas e insultos por WhatsApp de la exesposa de Rodrigo De Paul por su relación con Tini Stoessel

Rodrigo De Paul se encuentra inmerso en un pleito legal con exesposa Camila Homs luego que se conocieran algunos extractos de conversaciones entre el futbolista y la madre de sus hijos donde esta le amenazaba directamente.

De acuerdo con información de ‘Esta noche, en LAM (América)’, el mediocampista inició acciones legales contra la modelo por amenaza y extorsión. A través de las redes sociales circularon capturas de pantalla entre De Paul y Homs donde esta le insulta, lo amenaza y ataca directamente a Tini Stoessel, actual pareja del jugador.

“Mereces lo peor vos y la pu** de tu novia que se volteó a medio mundo. No te pienso cruzar así que no sé cómo harás para ver a tus hijos. Me voy a encargar de que el mundo entero te conozca por lo mier** que sos más que por ser campeón del mundo”, se lee.

En otra parte del chat también se aprecia la segunda parte de los mensajes de Homs. “Ya te dije. Que no se me cruce y que no se cruce con mis hijos. Nada más. Te juro que no me conocés. Y tampoco conocés a la gente a la que me rodea”.

Una de las últimas contestaciones de Rodrigo fue la siguiente: “Sos la peor basura que conocí en mi vida. Cómo no me di cuenta”. A lo que su expareja respondió:” ¿Viste? Tranqui, que puedo ser mucho peor.

Origen del conflicto

Según información del periodista Ángel de Brito, Homs habría contacto a Tini Stoessel en Instagram con un extenso mensaje de insultos y amenazas. Al parecer, la polémica inició cuando Rodrigo De Paul se fue directamente a ver a la cantante tras las celebraciones con la selección de Argentina antes que a sus hijos.

Esto y las románticas y públicas escenas entre la pareja de moda, habrían generado la ira de Camila, quien tuvo una relación de más de 10 años con De Paul. En medio de todo esto, la modelo dedicó una picante historia en Instagram con una fuerte indirecta.

