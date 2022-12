El sésamo, declarado noveno alérgeno alimentario en Estados Unidos a partir de enero de 2023

El sésamo (ajonjolí) será, a partir de 2023, el noveno mayor alérgeno alimentario principal requerido en el etiquetado de los alimentos y el control de alérgenos alimentarios, lo que podría plantear desafíos importantes para la industria alimentaria.

Esto después de que el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, promulgó la Ley de Seguridad, Tratamiento e Investigación de Alergias Alimentarias (FASTER, por sus siglas en inglés).

Este proyecto de ley establece que los alimentos que contengan sésamo y se introduzcan en el comercio interestatal, a partir del 1 de enero de 2023, deben incluir sésamo en la declaración de alérgenos.

En este sentido, la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) le recordó a los consumidores que los alimentos que ya estaban en el comercio interestatal antes de 2023, incluidos los que se encuentran en los estantes minoristas, no necesitan ser retirados del mercado o reetiquetados para declarar el sésamo como alérgeno. Por lo tanto, dependiendo de la vida útil, es posible que algunos productos alimenticios no tengan etiquetas de alérgenos para el sésamo en la fecha de entrada en vigencia. Los consumidores deben consultar con el fabricante si no están seguros de sí un producto alimenticio contiene sésamo.

El sésamo se une a otros ocho alérgenos alimentarios principales: leche, huevos, pescado, mariscos crustáceos, nueces, cacahuetes, trigo y soja.

Beneficios del sésamo

Las semillas de sésamo son una gran fuente de proteínas de origen vegetal (se absorben menos que las de origen animal), así como de hierro, calcio y zinc, imprescindibles para el correcto funcionamiento de los tejidos y para reforzar dientes y huesos (pero con un potencial menor que los mismos minerales de origen animal). Y ricas en fibra, perfectas para las personas con problemas digestivos.

El ajonjolí es usado comúnmente como semillas, pasta, aceite o mezclas de condimentos. Se encuentra en varios alimentos, como granola, cereales, productos horneados, aderezos, salsas, sopas, papas fritas, tahini y la cocina asiática.

Y aunque el ajonjolí no se identificó como un alérgeno alimentario importante en la Ley de Protección al Consumidor y Etiquetado de Alérgenos Alimentarios (FALCPA, por sus siglas en inglés), pero los requisitos de etiquetado del ajonjolí ya existen en Canadá, Australia y la Unión Europea.

