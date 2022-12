Entrenador de ‘Tecatito’ Corona en Sevilla se peleó con un periodista en plena rueda de prensa (Video)

El entrenador de Jesús ‘Tecatito’ Corona en el Sevilla de la Liga de España, Jorge Sampaoli, se peleó con un periodista en plena rueda de prensa antes del partido contra el Celta de Vigo. ¿La razón? El periodista Tito González publicó unas imágenes de uno de los entrenamientos de los andaluces donde se ve al DT bastante alejado del director deportivo, Monchi.

La información del periodista relataba que ambas figuras no se dirigían la palabra y el presidente del club, Pepe Castro era el mediador. El tenso momento en la rueda de prensa inició cuando el comunicador le pidió a Sampaoli hacerle una pregunta más y este contestó: “¿Por qué le permitiría una más? Ah, está bien… Usted necesita un título, yo se lo voy a dar después”.

González le cuestionó sobre la situación institucional del club. Luego de una extensa respuesta del argentino, el estratega procedió a recriminar al periodista la información que días atrás había publicado.

“Con respecto a lo que le dije de los titulares es porque usted publicó una cosa que no es verídica porque a lo mejor necesita que eso pase para mantener su trabajo. A veces lo entiendo, pero a veces también digo que en esta necesidad de información constante se generan situaciones inventadas y espero que usted mejore las fuentes porque queda muy expuesto a eso”, dijo.

Rápidamente el comunicador ejerció su derecho a réplica y contestó. “No sé si usted vio o no vio, no tengo ningún interés de polémica con usted, solamente publiqué lo que pasó en ese entrenamiento. Que usted habló con el presidente y no con Monchi, simplemente”.

Sampaoli no se quedaría callado y defendió su posición. “Pero usted relacionó el vínculo que yo hablaba con una persona con el enojo con otra. Eso es su fantasía. Más allá que usted publique lo que imagina o su fantasía, le genera un titular”.

“Usted no vio un enojo. Usted vio que yo hablara con otra persona. Puedo hablar con un jugador y estaría enojado con los otros 22. No se lo digo porque estoy enojado con usted, eh”, añadió. A lo que el periodista contestó: “Yo con usted tampoco”.

El episodio se extendería y la tensión iría en aumento, pues el director técnico del Sevilla acusó de mentiroso al comunicador y este le invitó a decírselo fuera de la alocución.

“Usted generó que porque yo hablé con el presidente no tendría que hablar con Monchi. Es medio raro lo que usted imaginó”, precisó el argentino.

“No solamente usted se equivoca en decirme esto así aquí. Mejor me lo dice afuera si quiere, no aquí, en una rueda de prensa que no está para eso. Ahora digo que usted se equivoca en decirme eso y que yo no lo inventé. No tengo nada más para hablar”, le contestó el periodista. “Sí, sí, usted lo inventó”, sentenció Sampaoli.

El Sevilla vive un difícil momento deportivo, pues enfrenta la lesión de varias figuras como Jesús ‘Tecatito’ Corona y se encuentran actualmente en puestos de descenso.

Te puede interesar:

·‘Tecatito’ Corona pasa por el quirófano por segunda vez en este 2022

·Santiago Giménez es criticado por el DT del Feyenoord a pesar de dar dos asistencias

·Un video en redes sociales deja en evidencia que Pelé fue el primero en hacer las grandes jugadas de Messi, Cruyff, Zidane y Cristiano Ronaldo

**