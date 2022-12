Santiago Giménez es criticado por el DT del Feyenoord a pesar de dar dos asistencias

El delantero Santiago Giménez participó este miércoles en la victoria 5-0 del Feyenoord sobre el Emmen en un encuentro amistoso. A pesar de haber dado dos asistencias, el entrenador del conjunto de Róterdam, Arne Slot criticó al mexicano.

¿El motivo? De acuerdo con el análisis del estratega, Giménez aporta más al equipo entrando de cambio que de titular. “Giménez es un jugador que lo ha hecho muy bien en la última media hora. No siempre es tan bueno en los primeros sesenta minutos. A menudo es más útil en la última media hora”, dijo en rueda de prensa después del compromiso.

Slot se aventuró en descifrar la razón por la que Santi funciona mejor como revulsivo. Según el entrenador, se debe a que el delantero proviene del fútbol mexicano, competición donde considera que se juega a un ritmo totalmente diferente.

“El oponente está más cansado y él todavía está en forma. Viene de una competencia donde la dinámica del juego es completamente diferente”, afirmó.

“Había requisitos completamente diferentes para la posición de delantero. Está trabajando duro para dominar eso y lo hace tan bien que tiene mucha repercusión en la última media hora”, añadió sobre las posibilidades de titularidad para Giménez en el futuro.

Santi Giménez destacó con dos asistencias

Con 2-0 en el marcador, el ariete azteca ingresó al minuto 62 y sirvió dos asistencias. La primera fue tras un remate al arco que se terminó desviando en Oussama Idrissi, quien anotó el tercero del partido. La segunda se dio en la quinta anotación del Feyenoord luego de una gran jugada de Giménez en la que le dejó el balón a Danilo para que sentenciera con un tiro cruzado.

Este encuentro fue meramente amistoso y sirvió como preparación antes del retorno de la Eredivisie, donde jugarán el día domingo 8 de enero como visitantes ante Utrcht. El juego arrancará a las 06:15 AM ET, 03:00 AM PT.

