Fernando Hierro revela que a Chivas no le quisieron vender jugadores

El director deportivo de las Chivas de Guadalajara, Fernando Hierro, reveló que desde el club intentaron reforzarse con mayor cantidad de fichajes, sin embargo hubo equipos que no quisieron venderle jugadores al Rebaño Sagrado. Por esta razón tuvieron que apostar al regreso al club de algunos jugadores y por otras apuestas quizás inesperadas.

El vivo ejemplo de dicha afirmación es el regreso de Ronaldo Cisneros que regresa luego de su paso por el Atlanta United y también la apuesta del club por un futbolista como Víctor Guzmán. “Hay jugadores que pueden venir, hay jugadores que no pueden venir, hay equipos que no quieren traspasar a jugadores. Es decir, que nosotros aunque queramos poner los nombres que queramos luego hay una realidad y la misma realidad es económica“, dijo Hierro en rueda de prensa.

No obstante, señaló que habían pensado en nombres que finalmente no quisieron ser vendidos. “Si el club no quiere vender, hemos hablado con gente que entendíamos podíamos reforzarnos pero si no lo quieren vender. Una cosa es decir los nombres y después la realidad“. El ex futbolista del Real Madrid terminó agradeciendo por los refuerzos que finalmente lograron sumar.

Hierro también destacó la importancia que va a tener la cantera para el entrenador Veljko Paunović, y aseguró que van a trabajar por darle mayor continuidad a estos jugadores dentro del club, siendo fieles a su filosofía histórica. “Tenemos a mucha gente como Zahid, Busquets, Puente, Tepa que nos han ayudado mucho en esta copa y después un volumen que nos van a potenciar mucho“, indicó.

“El hecho de tanto Ronaldo Cisneros como Carlos Cisneros. El tema de Guzmán, de Ríos, de Alvarado, de Alexis, el tema de JJ que en poco tiempo estará con nosotros y que pensamos tenemos una plantilla competitiva“, prosiguió el directivo.

El español afirmó que Chivas es una familia donde todos ganan y todos pierden, por lo que asegura que estarán sumando juntos en torno al objetivo. “Todos estamos juntos en esto“, aseveró.

📣 EL LLAMADO DE FERNANDO HIERRO:



🇦🇹 TODOS JUNTOS EN ESTO 👊 pic.twitter.com/m9twTTsq27— CHIVAS (@Chivas) January 4, 2023

Finalmente, Fernando Hierro aseguró estar muy contento con su día a día en el club y esto le da motivos para no ponerse límites en cuanto a los logros que pueda conseguir Chivas, y asimismo espera que el equipo pueda competir en todos los frentes y siga fiel a la tradición ganadora que han tenido históricamente.

También te puede interesar

. Simulador predice que el América terminará líder del Torneo Clausura de la Liga MX

. Chivas presenta sus dos nuevos refuerzos para el Clausura 2023 de la Liga MX y Fernando Hierro destaca su diversidad

. Ex futbolista alemán Bastian Schweinsteiger compara al nuevo DT de Chivas con Pep Guardiola