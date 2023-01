Michelle Galván presume emocionada la nueva casa de Miami que comparte con su tierna hijita

La presentadora Michelle Galván, a quien vemos todos los días en ‘Primer Impacto’, no pudo cerrar el 2022 de mejor manera, al dar a conocer que a finales de año se mudó del departamento en el que vivía en la ciudad de Miami y ahora radica en una casa en compañía de su pareja y de la pequeña Megan, quien tan solo tiene dos añitos.

La presentadora compartió su felicidad en una entrevista que otorgó a la revista People en Español, en la que habló sobre su nuevo hogar, el cual están disfrutando al máximo, al ser ahí, incluso, donde pasaron el cierre del año que se acaba de ir.

“Tenemos una casita nueva que estamos disfrutando, estamos remodelando, que nos estamos gozando cada detalle”, señaló la periodista mexicana.

Aunque hasta el momento se desconocen mayores detalles sobre su nueva morada, por lo que poco que hemos podido ver es de bastante buen tamaño, siendo esa, quizá, la principal razón por la que decidieron mudarse de su antiguo apartamento.

Su casa está decorada con muebles principalmente en tonos claros, tal y como lo pudimos comprobar con su sala, la cual mostró, mientras decoraba su árbol de Navidad.

A pesar de que en su antiguo apartamento tenía unas envidiables vistas del mar, Michelle Galván no se arrepiente de la decisión que tomó, pues está consciente de que ahora no tendrá unos hermosos amaneceres, pero ahora gozará, como nunca de los atardeceres.

¿Cómo era el apartamento donde su hija pasó sus primeros dos años?

Cocina

La cocina es muy elegante y moderna, al combinar diversos tonos de grises y blancos, además de contar con una lámpara de techo que ilumina directamente su alacena.

Esta habitación cuenta, además, con una isla al centro bastante amplia que cuenta con los mismos elementos que la alacena.

La barra es tan amplia que no solo sirve para preparar los alimentos, sino que también como desayunador.

Comedor

El comedor está equipado con una mesa rústica de madera con espacio para ocho sillas de color verde botella.

Además, está decorado con un cuadro que le da algo de vida y color a las paredes blancas de la habitación. View this post on Instagram A post shared by Michelle Galván❤️ (@michellegalvantv)

Sala

La sala del apartamento cuenta, al igual, que el comedor, con algunos cuadros que decoran la habitación.

Tiene, además, un sillón con espacio para cuatro personas, así como una mesa al centro de cristal, una televisión empotrada a la pared, repisas de madera y un gran ventanal que le permite observar la majestuosidad del océano. View this post on Instagram A post shared by Michelle Galván❤️ (@michellegalvantv)

Balcón

A un costado de la sala, la esposa de Fernando Guajardo tenía la salida al balcón, un lugar que decoró con diversos muebles de playa para crear un espacio sumamente acogedor. View this post on Instagram A post shared by Michelle Galván❤️ (@michellegalvantv)

