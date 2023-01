Alessandra Ambrosio conquistó las playas de Tulum con un traje de baño que evidenció su tonificada silueta

Al igual que otros famosos, la supermodelo Alessandra Ambrosio decidió viajar a un despampanante destino turístico para dar la bienvenida a un nuevo año. Y vaya que desató furor entre sus fans gracias al taco de ojo que regaló al presumir su tonificada silueta, ¡aquí te contamos los detalles!

Fue desde plataformas como Instagram y Twitter que se difundieron diversas fotografías en las que se aprecia a la modelo de marcas como “Balmain”, “Dolce & Gabbana” y “Victoria’s Secret” disfrutando del sol, la playa y arena.

¿El destino elegido para su escapada? El paradisiaco Tulum, México, sitio que fue testigo del look de infarto que la famosa portó durante uno de sus días de relajación en la playa.

Y es que Alessandra Ambrosio rockeó un traje de baño estampado y de escote peligroso, que a pesar de ser de una pieza, evidenció a la perfección su cuerpo torneado. Además, acompañó el look con un sombrero y gafas que la protegieron del sol.

Alessandra Ambrosio in Tulum, Mexico. pic.twitter.com/v8bLt5CQPk — Miss News (@MissNews5) January 4, 2023

Cabe recalcar que la escapada de la famosa a territorio mexicano no solo se dio por placer, pues también acudió por compromisos laborales. De hecho, fue durante un breve encuentro con la prensa que se sinceró sobre los secretos que la han llevado a tener una apariencia jovial a sus 41 años de edad.

“Con un buen makeup artist”, confesó entre risas. “Intento tener una vida balanceada: trato de comer sano, muchos alimentos frescos, jugos verdes. Para mí, desmaquillarme es un must. Y luego, por la mañana, aplicarme mis sueros, cremas hidratantes, y el bloqueador solar, creo que es muy importante”.

Además, reveló que ahora le cobra factura el descuido que alguna vez tuvo para cuidar a su piel de los rayos del sol.

“¿Que si he reducido mi tiempo bajo el sol? Definitivamente. Trato de no exponerme tanto, especialmente porque en mis años más jóvenes siempre estaba en la playa tomando fotos en bikini. Pasé muchas horas bajo los rayos, y ahora tengo algunas manchas marrones o manchas de sol por lo que trato de evitarlo. Si no tengo que estar al sol, no estoy. Pero juego voleibol, y a veces paso el día entero en la playa, entonces uso un sombrero y cada dos horas me pongo bloqueador solar. Así lo hago”, finalizó.

