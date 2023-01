Biden confirma deportaciones aceleradas de inmigrantes en la frontera bajo Título 42 y Título 8

Aunque implementa un nuevo plan de protección para unos 30,000 inmigrantes, el presidente Joe Biden advirtió que aquellas personas que crucen la frontera en forma irregular serán expulsadas o deportadas en forma expedita bajo el Título 42 o el Título 8.

El nuevo programa beneficiará a inmigrantes de Cuba, Haití y Nicaragua, la igual que ya lo hace con gente de Venezuela y Ucrania.

“Mi mensaje es el siguiente: si estás tratando de salir de Cuba, Nicaragua o Haití, has aceptado comenzar un viaje a Estados Unidos, no, no te presentes simplemente en la frontera”, dijo Biden. “Quédate donde estás y presenta tu solicitud legalmente. A partir de hoy, si no presentas la solicitud a través del proceso legal, no serás elegible para este nuevo programa de libertad condicional”.

En conferencia de prensa en la Casa Blanca, acompañado de la vicepresidenta Kamala Harris, el mandatario insistió en la aplicación del Título 42, porque “es la ley”, aunque dijo que quizá termine a finales de este año.

Biden mencionó el “título 9”, pero luego rectificó que se aplicará el Título 8, como lo ha adelantado el Departamento de Seguridad Nacional (DHS). Esta medida permite la deportación acelerada de personas que no tengan derecho al asilo, además de un castigo de cinco años para evitar su ingreso a Estados Unidos.

Previo a la conferencia de prensa, la Casa Blanca confirmó la expansión de las expulsiones expeditas.

“Con vigencia inmediata, las personas que intenten ingresar a los Estados Unidos sin permiso… estarán sujetas a una expulsión acelerada a su país de origen y sujetas a un castigo de cinco años prohibición de reingreso”, se advirtió.

