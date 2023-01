Republicanos siguen bloqueando a McCarthy: perdió la undécima votación para presidente de la Cámara de Representantes

El punto muerto entre los aliados de Kevin McCarthy, el líder republicano de la Cámara de Representantes y algunos legisladores del Partido Republicano que se resisten a votar por él, llevó a un nuevo fracaso para McCarthy en la oncena ronda de votación en su candidatura a presidente del cuerpo legislativo, el jueves.

McCarthy volvió a quedarse corto tras la votación número 11 para elegir al nuevo presidente de la Cámara de Representantes, al no lograr los apoyos necesarios en su propio partido, que ostenta la mayoría.

Un grupo de legisladores republicanos “rebeldes” no han permitido avanzar con la elección del presidente de la Cámara y, mientras no esté cubierta dicha posición, los congresistas electos no pueden juramentar, además de que están detenidos todos los procesos legislativos.

McCarthy logró 200 votos de su formación, mientras que el líder de los demócratas en la Cámara, Hakeem Jeffries, de nuevo volvió a recibir los 212 votos de su formación.

Mientras tanto, los candidatos alternativos propuestos por los republicanos conservadores -Kevin Hern y Donald Trump, que fue nominado por el ultraconservador de Florida Matt Gaetz- se hicieron con 8 votos en total.

También recibió 12 votos el republicano Byron Donalds, aunque esta vez no estaba nominado.

La Cámara votó a favor de levantar la sesión del jueves y reanudar la votación el viernes a mediodía, en gran parte siguiendo las líneas del partido después de que un tercer día de votación no logró producir un presidente.

Medios estadounidenses como The Washington Post y The Hill dijeron durante la votación que los republicanos habrían alcanzado un principio de acuerdo para investir a Kevin McCarthy que incluye muchas de las demandas de los representantes republicanos conservadores.

Algunos de estos representantes, sin embargo, como el mencionado Gaetz o Lauren Boebart, se han mostrado muy críticos con McCarthy, negándose siquiera a considerar la posibilidad de aceptar su elección.

McCarthy podría permitirse perder cuatro votos republicanos, ya que los conservadores tienen una mayoría de 222 escaños frente a los 212 de los demócratas, y se necesitan 218 para ser elegido.

El presidente de la Cámara de Representantes es la tercera autoridad de Estados Unidos, solo por detrás del presidente Joe Biden y la vicepresidenta Kamala Harris que también ejerce de presidenta del Senado.

