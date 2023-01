El plomo y el cadmio podrían estar en tu chocolate oscuro

Consumer Reports encontró metales pesados peligrosos en el chocolate de Hershey’s, Theo, Trader Joe’s y otras marcas populares. Estos son los chocolates que más metales tenían y algunos que son más seguros.

By Kevin Loria

Data visualizations by Andy Bergmann

Para muchos de nosotros, el chocolate es algo más que una golosina. Nos levanta el ánimo, nos da energía, nos recompensa después de un día pesado y es nuestro regalo de Navidad favorito.

Las personas también eligen el chocolate oscuro en particular por sus posibles beneficios para la salud, gracias a estudios que sugieren que su rico aporte de antioxidantes puede mejorar la salud del corazón y otros padecimientos, y por sus niveles relativamente bajos de azúcar. De hecho, más de la mitad de los participantes en una encuesta reciente de la Asociación Nacional de Confiteros describieron al chocolate oscuro como la golosina que es “mejor para la salud”.

Pero este chocolate “más sano” tiene un lado oscuro. Las investigaciones han descubierto que algunas tabletas de chocolate oscuro contienen cadmio y plomo, dos metales pesados relacionados con una serie de problemas de salud en niños y adultos.

La industria del chocolate ha estado buscando formas de reducir esos niveles. Para comprobar hasta qué punto suponen un riesgo estas golosinas favoritas, los científicos de Consumer Reports midieron recientemente la cantidad de metales pesados en 28 tabletas de chocolate oscuro. Detectaron cadmio y plomo en todas ellas.

Metales pesados en el chocolate oscuro

CR probó una mezcla de marcas, incluidas algunas más pequeñas, como Alter Eco y Mast, y otras más conocidas, como Dove y Ghirardelli.

En el caso de 23 de las tabletas, comer solo una onza al día pondría a un adulto por encima de un nivel que, según las autoridades de salud pública y los expertos de CR, puede ser perjudicial para al menos uno de esos metales pesados. Cinco de esas tabletas superaban esos niveles tanto para el cadmio como para el plomo. Más información sobre cómo CR analizó el chocolate oscuro (PDF en inglés).

Eso es algo arriesgado. La exposición constante y prolongada, incluso en pequeñas cantidades, a metales pesados puede provocar diversos problemas de salud. El peligro es mayor para las mujeres embarazadas y los niños pequeños, porque los metales pueden causar problemas de desarrollo, afectar el desarrollo cerebral y reducir el cociente intelectual, dice Tunde Akinleye, investigador de seguridad alimentaria de CR que dirigió este proyecto de pruebas.

“Pero existen riesgos para las personas de cualquier edad”, afirma. La exposición frecuente al plomo en adultos, por ejemplo, puede provocar problemas en el sistema nervioso, hipertensión, supresión del sistema inmunitario, daños renales y problemas reproductivos. Aunque la mayoría de las personas no come chocolate todos los días, el 15% sí lo hace, según la empresa de estudios de mercado Mintel. Aunque no se consuma chocolate con frecuencia, el plomo y el cadmio pueden ser motivo de preocupación. Pueden estar presentes en muchos otros alimentos, como los camotes, las espinacas, las zanahorias, y pequeñas cantidades procedentes de diversas fuentes pueden alcanzar niveles peligrosos. Por eso es importante limitar la exposición siempre que se pueda.

Aun así, Akinleye dice que no es necesario renunciar por completo al chocolate. Añade que, aunque la mayoría de las tabletas de chocolate analizadas por CR presentaban niveles preocupantes de plomo, cadmio o ambos, cinco de ellas tenían un contenido relativamente bajo de ambos metales. “Esto demuestra que las empresas pueden fabricar productos con menores cantidades de metales pesados y que los consumidores pueden encontrar productos más seguros que les gusten”, dice.

Además de elegir bien los chocolates oscuros, hay otras medidas que puedes tomar para seguir disfrutando del chocolate de forma segura.

El lado oscuro del cacao

El chocolate se elabora a partir del grano del cacao, que tiene dos componentes principales: sólidos de cacao y manteca de cacao. Juntos se denominan cacao o cocoa.

La reputación del chocolate oscuro como golosina relativamente saludable se debe sobre todo a los sólidos de cacao. Estos están repletos de flavonoles, antioxidantes relacionados con la mejora del funcionamiento de los vasos sanguíneos, la reducción de la inflamación y la disminución del colesterol. Además, el chocolate oscuro tiene menos azúcar y más fibra que el chocolate con leche, y contiene magnesio y potasio. Por desgracia, en los sólidos de cacao se esconden metales pesados, sobre todo cadmio. Por eso es difícil equilibrar los riesgos y beneficios del chocolate oscuro.

Algunas de las mismas preocupaciones pueden extenderse a los productos elaborados con cocoa en polvo, que es esencialmente cacao puro sólido, como la cocoa caliente y las mezclas para brownies y pasteles, aunque contienen cantidades variables de cacao y posiblemente metales pesados.

El chocolate oscuro suele contener más metales pesados que el chocolate con leche, probablemente por su mayor contenido de cacao. No existe un límite oficial, pero los chocolates oscuros suelen tener al menos 65% de cacao en peso, dice Michael J. DiBartolomeis, toxicólogo y antiguo funcionario del Departamento de Salud Pública de California que ha investigado los metales pesados en el chocolate.

Eliminar el plomo y el cadmio

Para complicar más las cosas, parece que el plomo y el cadmio llegan al cacao de formas distintas, lo que significa que cada uno requiere un tipo de corrección diferente, dice DiBartolomeis.

Entre 2019 y 2022, él y otros investigadores estudiaron cómo los metales podrían contaminar el cacao, como parte de un acuerdo para una demanda contra los fabricantes de chocolate presentada por As You Sow, una organización que presiona por la responsabilidad corporativa. As You Sow había encontrado anteriormente altos niveles de plomo y cadmio en algunos chocolates.

Los investigadores descubrieron que las plantas de cacao absorben cadmio del suelo y que el metal se acumula en los granos de cacao a medida que el árbol crece. Esto es similar a la forma en que los metales pesados contaminan otros alimentos.

Pero parece que el plomo llega al cacao después de la cosecha. Los investigadores descubrieron que el metal se encontraba normalmente en la cáscara exterior del grano de cacao, no en el propio grano. Además, los niveles de plomo eran bajos poco después de recoger los granos de las vainas, pero aumentaban a medida que los granos se secaban al sol durante días. Durante ese tiempo, el polvo y la suciedad llenos de plomo se acumulaban en los granos. “Recogimos granos en el suelo que estaban muy cargados de plomo en la cáscara exterior”, dice DiBartolomeis.

Debido a las diferentes vías por las que el cadmio y el plomo llegan al chocolate, abordar la contaminación de esos metales requiere soluciones diferentes.

En el caso del plomo, eso significará cambios en las prácticas de cosecha y fabricación, dice Danielle Fugere, presidenta de As You Sow. Estas prácticas podrían incluir minimizar el contacto del suelo con los granos cuando están al sol, y secarlos sobre mesas o lonas limpias lejos de las carreteras o con cubiertas protectoras, para que el polvo contaminado con plomo no caiga sobre ellos. Otra opción es encontrar formas de eliminar los contaminantes metálicos cuando se limpian los granos en las fábricas, dice Fugere.

Resolver el problema del cadmio es más difícil, pero posible, dice DiBartolomeis. La cría cuidadosa o la ingeniería genética de las plantas para que absorban menos cadmio podría ayudar, aunque podría llevar varios años. Otras opciones posibles son sustituir los árboles de cacao más viejos por otros más jóvenes, porque los niveles de cadmio tienden a aumentar a medida que las plantas envejecen, y eliminar o tratar el suelo que se sabe que está contaminado con cadmio.

Un chocolate más seguro

DiBartolomeis afirma que, de forma más inmediata, los fabricantes de chocolate deberían inspeccionar las zonas de cultivo de cacao para determinar los niveles de cadmio y favorecer los granos procedentes de lugares con niveles más bajos. Si fuera necesario, deberían mezclar granos de zonas con niveles más altos de cadmio con otros con niveles más bajos, como lo hacen ahora algunos fabricantes. Alex Whitmore, director general de Taza, que fabrica uno de los productos con niveles más bajos de ambos metales en las pruebas de CR, afirma que eso es lo que hace su empresa, mezclar granos de “distintos orígenes para garantizar que el producto final” tenga niveles más bajos.

La Asociación Nacional de Confiteros, que financió la investigación sobre metales pesados en el chocolate como parte del acuerdo con As You Sow, afirma que “cabe esperar una reducción del plomo en el primer año de aplicación de las nuevas prácticas de manipulación”, aunque afirma que la reducción del cadmio puede llevar más tiempo.

Algunos fabricantes con niveles más altos de metales en nuestras pruebas dijeron que sus productos están por debajo de los niveles establecidos por el acuerdo. Otros afirmaron que los metales se encuentran de forma natural en el suelo y que toman medidas para intentar reducirlos. Alter Eco, Endangered Species, Theo y Trader Joe’s no respondieron.

Tomar medidas para reducir los metales pesados en el cacao puede valer la pena: Al fin y al cabo, los resultados de las pruebas de CR demuestran que, aunque la contaminación por metales pesados es habitual, no es inevitable.

Además de elegir productos con niveles más bajos de plomo y cadmio, hay otras medidas que pueden ayudar a reducir los riesgos. De hecho, DiBartolomeis dice que, aunque advierte a las mujeres embarazadas y a los niños que no coman chocolate oscuro, no recomienda a la mayoría de las personas que renuncien a él, sino que conozcan los riesgos y no se excedan.

Mejores formas de comer chocolate oscuro

Calcular la cantidad exacta de chocolate oscuro que es arriesgado comer es complicado. Esto se debe a que los niveles de metales pesados pueden variar, las personas tienen diferentes niveles de riesgo y el chocolate es solo una fuente potencial de exposición a metales pesados. Pero los expertos afirman que, si se tienen en cuenta los riesgos, se puede disfrutar del chocolate oscuro minimizando los posibles daños.

Elige chocolates oscuros con los niveles más bajos de metales pesados. En las pruebas de CR se encontraron cinco chocolates, uno de Mast, otro de Taza y otro de Valrhona, y dos de Ghirardelli, con niveles relativamente bajos tanto de plomo como de cadmio. Otros ocho tienen niveles más bajos solo de plomo, y otros 10 solo de cadmio. Solo cinco tabletas, una de Green & Black’s y otra de Lily’s (propiedad de la empresa Hershey) y otra de Trader Joe’s, y dos de Theo, tenían niveles más altos de ambos metales pesados.

Trata el chocolate como una golosina. Es poco probable que una sola onza de uno de los chocolates con los niveles más altos de cadmio y plomo en las pruebas de CR cause daños inmediatos. El riesgo viene con el consumo frecuente a lo largo del tiempo. Los metales pesados también se encuentran en otros alimentos, incluidos muchos que son más nutritivos e importantes para una dieta sana, como las zanahorias, los camotes y las espinacas. Así que lo mejor es comer chocolate oscuro solo de vez en cuando. “Tomar una ración unos días a la semana, sobre todo con un producto que tenga niveles más bajos, significa que se puede comer chocolate oscuro sin preocuparse excesivamente”, afirma Tunde Akinleye, de CR, que supervisó las pruebas con chocolate.

Prueba chocolates oscuros con porcentajes de cacao más bajos. Si estás pensando en una tableta que CR no ha analizado, por lo que se desconoce el contenido de metales pesados, puedes optar por un producto con un 70% de chocolate oscuro en lugar de un 80%, por ejemplo, o una tableta con un 65% en lugar de un 70%. No es una medida infalible, pero las pruebas de CR, así como las realizadas por otras organizaciones, sugieren que los niveles de cadmio tienden a aumentar con el porcentaje de cacao. (Los niveles de plomo no parecen estar tan estrechamente ligados al porcentaje de cacao).

Alterna con chocolate con leche. Los niveles de cacao son más bajos en el chocolate con leche que en el chocolate oscuro, por lo que el chocolate con leche tiende a tener niveles más bajos de metales pesados, dice DiBartolomeis. Pero eso no significa que se pueda comer con abandono: tiene muchos más azúcares añadidos. Así que lo mejor es comer ambos tipos de chocolate solo de vez en cuando, no todos los días.

No asumas que los chocolates oscuros orgánicos son más seguros. En las pruebas de CR, tenían las mismas probabilidades que otros productos de presentar niveles preocupantes de metales pesados.

No des mucho chocolate oscuro a los niños. El chocolate oscuro no tiene gran éxito entre la mayoría de los niños, lo cual está bien, teniendo en cuenta que cuanto más joven eres mayor es la amenaza de los metales pesados. Las mujeres embarazadas también deberían limitar su consumo.

Piensa en tu consumo total de chocolate. No hemos analizado la presencia de metales pesados en la cocoa en polvo, las mezclas de cocoa caliente u otros postres de chocolate. Pero también contienen sólidos de cocoa, por lo que podrían contribuir a tu ingesta de metales pesados.

Sigue una dieta balanceada. Cambiar los alimentos que consumes puede ayudarte a evitar el consumo excesivo de metales pesados de otras fuentes. Las uvas, las manzanas, el té verde y otros alimentos saludables pueden proporcionar algunos de los mismos flavonoles que el chocolate. Además, esto puede ayudar a proporcionar una variedad de nutrientes que pueden ayudar a compensar algunos de los daños que causan los metales pesados. Entre ellos se encuentran el calcio, el hierro, el selenio, la vitamina C y el zinc.

Consumer Reports is an independent, nonprofit organization that works side by side with consumers to create a fairer, safer, and healthier world. CR does not endorse products or services, and does not accept advertising. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.

Consumer Reports no tiene ninguna relación financiera con los anunciantes en este sitio. Consumer Reports es una organización independiente sin fines de lucro que trabaja junto a los consumidores para crear un mundo justo, seguro y saludable. CR no apoya productos o servicios y no acepta publicidad. Copyright © 2023, Consumer Reports, Inc.