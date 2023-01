Julieta Venegas confiesa que su ex la cambió por una modelo de uno de sus videos

Julieta Venegas, de 52 años, ha sido un referente del pop en español, su talento la ha llevado a recorrer diversos países a lo largo y ancho del continente americano. Una de las principales características de la cantante mexicana es el cuidado que ha tenido en su vida privada.

Venegas no es una persona que tenga escándalos o polémicas, todo lo contrario cuida su vida privada. A pesar de esta posición Julieta en una reciente entrevista con Jordi Rosado dio detalles de cómo es su vida en el contexto personal, pero en particular en lo referente a sus parejas.

Julieta Venegas se ha casado dos veces, la primera fue con el cantante chileno Álvaro Henríquez, líder del grupo Los Tres, quien de acuerdo con la autora de ‘Lento’ la cambió por una de las modelos que participó en uno de sus videos, para la canción ‘No me falles’.

Venegas y Henríquez estuvieron casados de 1998 al 2000, de acuerdo con la mexicana ‘No me falles’ fue una canción que él le dedicó, pero al final las cosas no salieron bien. A 22 años de la ruptura, la oriunda de Tijuana, México, ve lo sucedido como una anécdota de vida.

“Ahora se me hace muy gracioso, él me escribe una canción superbonita, que se llama ‘No me falles’, que es hermosa y en el videoclip que hizo de esa canción aparece una actriz que después él se enamoró y me dejó”, contó Venegas en entrevista con Yordi Rosado.

La tercera en discordia fue la actriz y cantante Patricia López Menadier, quien fue contratada para actuar en el video. A pesar que la cambiaron, Venegas indicó que por cómo se estaban dando las cosas en ese momento su matrimonio no iba a ser duradero, pues nunca vivieron juntos.

“Él vivió siempre en Chile, yo siempre en México, o sea, nos casamos, pero cada quien viviendo en su país. Nos casamos y luego resolvemos el tema de dónde vamos a vivir, nadie se mudó nunca y nos separamos”, contó.

La autora de ‘De mis pasos’ reconoció que la ruptura y las circunstancias fueron sumamente dolorosas, “era obvio que nos íbamos a acabar separando si ninguno decidía irse al país del otro. Eventualmente iba a pasar lo que pasó, pero se me hace muy chistoso que haya sido en el videoclip de la canción que me escribió”.

En este momento, Julieta comparte su vida con el empresario Pablo Braun, ambos viven en Buenos Aires, Argentina.

