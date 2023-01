Paty Navidad tiene prohibido viajar a EE.UU. por no tener vacuna contra la covid

Paty Navidad es un referente en el medio del espectáculo, por más de dos décadas que se ha posicionado como una actriz versátil que puede interpretar diversos papeles, pero en los últimos años ha captado la atención por sus posiciones respecto a la vacuna contra la covid.

Navidad de forma abierta se negó a recibir la inmunización, en un principio sus comentarios fueron criticados y rebatidos en redes sociales, incluso, endureció su forma de pensar en el contexto del confinamiento que se dio a nivel global. Su forma de expresarse, por el tema, repercutió en que le cerraran su cuenta de Twitter.

Con el retorno a las actividades cotidianas, Paty como muchos de sus colegas han regresado al mundo de los espectáculos, pero una limitante para participar en diversos programas y proyectos tiene que ver con que no cuenta con sus dosis de vacunas, lo cual le está cerrando las puertas laborales en Estados Unidos.

La actriz de 49 años fue invitada a formar parte del elenco de la ‘La Casa de los Famosos’, producida por Telemundo, pero no pudo realizar el viaje por el tema de la inmunización. Ante lo sucedido Navidad indicó en una entrevista que no pudo abordar el avión para llegar a la promoción del programa.

“Llego al mostrador de Aeroméxico (compañía aérea) y resulta que los mexicanos y ninguna nacionalidad, excepto los americanos, son los que pueden viajar sin vacunas ni PCR”, dijo la actriz oriunda de Sinaloa, México con un tono de voz de molestia.

Paty añadió que la posición de la compañía mexicana viola los derechos de los pasajeros que desean viajar a Estados Unidos, añadió que Aeroméxico argumentó que restringieron su viaje por el hecho de que no desean arriesgar la salud de los tripulantes. De acuerdo con la intérprete, las autoridades migratorias no piden pruebas de vacunas en territorio estadounidense.

“Yo no soy antivacunas, yo soy antiexperimentos como lo he dicho siempre. Yo no estoy vacunada y no me voy a vacunar, menos ahorita sabiendo que no soy la única, habemos muchas personas que pensamos similar y ahora resulta que se nos están quitando nuestros derechos porque no estamos vacunados”.

A pesar de su molestia la sinaloense indicó que tiene la esperanza de que las cosas cambien, ya que desea integrarse al elenco del famoso programa de Telemundo. Hasta el momento, la televisora no ha emitido un posicionamiento oficial de lo sucedido.

