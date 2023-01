Periodista aseguró que la presentación de Cristiano Ronaldo con Al Nassr tuvo más audiencia que la final de Qatar 2022

Un periodista portugués identificado como Pedro Sepúlveda causó revuelo y polémica luego de asegurar en su cuenta oficial de Twitter que la presentación de Cristiano Ronaldo con Al Nassr superó en audiencia a la final del Mundial de Qatar 2022 de hace algunas semanas ente Argentina y Francia.

“La ceremonia de presentación de Cristiano Ronaldo en Al Nassr logró los 3 mil millones de visitas en 40 canales de todo el mundo. Mientras que la final de la Copa del Mundo en Qatar 2022 tuvo 2 mil millones de visitas en general”, escribió.

❗️The presentation ceremony of @Cristiano Ronaldo at @AlNassrFC reached 3 billions views on 40 channels around the world. While @FIFAWorldCup Final in Qatar had 2 billion views overall. 🇵🇹👀 pic.twitter.com/3LpND2HzB1 — Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) January 5, 2023

Este tuit fue visto por 3.5 millones de personas y generó debate y polémica, pues en la misma publicación, cientos de usuarios corrigieron al comunicador. El periodista de The Sports Journal, Omar Al Raisi fue uno de los que explicó el matiz de la información de Sepúlveda.

“Esto no es verdad. La presentación estuvo disponible en 3 mil millones de hogares. Pero NO tuvo 3 mil millones de espectadores, ya sea en vivo, repetido o retrasado”, puntualizó.

This is NOT true.

The presentation was available in 3 Billion homes. But did NOT have 3 billion viewers – whether thats live, repeat or delayed. — Omar Al Raisi (@Dantani) January 5, 2023

Por su parte, otro usuario dio una explicación más larga que desmiente por completo la información del comunicador luso.

“La presentación de Cristiano Ronaldo se transmitió en vivo por YouTube y apenas tiene 200,000 visitas después de tres días. No se transmitió en televisión en vivo en África, Asia, América del Sur y 3/4 de Europa”, inició.

“Se transmitió exclusivamente en vivo en algunas partes de Medio Oriente, entonces, ¿de dónde vienen las cifras de 3 mil millones? Tenga en cuenta que la población combinada de Medio Oriente es de alrededor de 400 millones y todos sabemos que la gente no se sintonizó para la inauguración, incluso el estadio del Al-Nassr no se llenó por completo”, señaló. So where did the 3 billion figures come from? Bear in mind, combined Middle East population is around 400 million and we all know people all of them did not tune in to unveiling, even the 25k Al nassr stadium was not fully filled.— Factz (@FactzLM7) January 6, 2023

La llegada de Cristiano Ronaldo generó un impacto mediático enorme en las redes sociales hasta el punto que la cuenta en Instagram del club saudí ganó más de seis millones de seguidores en apenas unos pocos días.

