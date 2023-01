Se abre el telón del Torneo Clausura del fútbol mexicano con victoria a domicilio del San Luis sobre el Necaxa

El Estadio Victoria de Aguascalientes fue testigo del inicio del Torneo Clausura de la Liga MX en partido donde el Necaxa de local no pudo contra el Atlético San Luis que se terminó imponiendo con marcador de 2-3 en un partido emocionante en donde los dirigidos por el brasileño André Jardine supieron sacar la ventaja.

En una primera parte muy pareja y de mucho estudio, ya el San Luis se perfilaba con mejor juego que los Rayos y algunas ocasiones fueron muestra de ello. Dieter Villalpando, John Murillo y Juan Manuel Sanabria inquietaron a la defensiva del Necaxa durante los primeros 30 minutos y en los primeros 45 terminaron siendo los rojiblancos el equipo más peligroso.

𝗗𝗼𝗻𝗲 𝘄𝗶𝘁𝗵 𝟰𝟱 🔚

Empate a ceros en la primera mitad en un partido con buen ritmo 👏🏻



Necaxa 0-0 Atl. San Luis

🏟 E. Victoria

⏱️: 45’

📺 TUDN y https://t.co/OmeLOvzObc#ContiGoNecaxa #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/oiBnmM9a7E — TUDN USA (@TUDNUSA) January 7, 2023

La segunda mitad y los goles del San Luis y Necaxa

En la segunda mitad el Necaxa resultó un poco más decidido y el San Luis no se quedaría dormido, razón por la que ambos equipos elevarían la calidad del espectáculo y allí vendrían los goles que pondrían color a esta inauguración del Torneo Cluausura.

Fue hasta el minuto 63 cuando con una asistencia de Ricardo Chávez, Juan Manuel Sanabria lograba clavar un zurdazo desde el centro del área que entraba por el lado derecho de la valla del Necaxa. Sanabria le daba la ventaja a San Luis y anotaba el primer gol del Torneo Clausura del 2023.

¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗧𝗟.𝗦𝗔𝗡 𝗟𝗨𝗜𝗦!

Juan Manuel Sanabria scores a stunning goal and San Luis is up 🔥🔥🔥🔥🔥



Necaxa 0-1 Atl. San Luis

🏟 E. Victoria

⏱️: 61’

📺 TUDN y https://t.co/OmeLOvzObc#ContiGoNecaxa #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/FmoKhBNWI8 — TUDN USA (@TUDNUSA) January 7, 2023

La segunda anotación vendría por intermedio de Léo Bonatini que con un derechazo desde el borde del área colocaba la ventaja para la visita y silenciaba a la afición del Necaxa al minuto 67, pocos minutos después de la primera anotación. ¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗧𝗟.𝗦𝗔𝗡 𝗟𝗨𝗜𝗦!

¡Pero que golazo acabas de hacer Bonatini! CAN YOU BELIEVE IT?🤩🤩🤩🤩🤩



Necaxa 0-2 Atl. San Luis

🏟 E. Victoria

⏱️: 68’

📺 TUDN y https://t.co/OmeLOvzObc#ContiGoNecaxa #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/sxyBxkY527— TUDN USA (@TUDNUSA) January 7, 2023

Pero el Necaxa iba a intentar la reacción frente a su público y al minuto 73, Ricardo Monreal de cabeza le daba la esperanza a los Rayos y ponía a los dirigidos por Andrés Lillini por tan solo un gol. ¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗡𝗘𝗖𝗔𝗫𝗔!



Ricardo Monreal scores a beauty of a header and the game is on 🔥🔥🔥🔥



Necaxa 1-2 Atl. San Luis

🏟 E. Victoria

⏱️: 73’

📺 TUDN y https://t.co/OmeLOvzObc#ContiGoNecaxa #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/xlRCNoIYFC— TUDN USA (@TUDNUSA) January 7, 2023

San Luis iba a colocar el tercero para intenta no dejar dudas e iniciar con los tres puntos y además con un debut esperanzador. El español Sabin Merino aprovechó la pasividad de la defensa de los Rayos y vacunó con el gol definitivo para el Atlético San Luis. Sin embargo se vendrían más sorpresas. ¡𝗚𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗢𝗟 𝗗𝗘 𝗔𝗧𝗟.𝗦𝗔𝗡 𝗟𝗨𝗜𝗦!



𝙐𝙉𝘽𝙀𝙇𝙄𝙀𝙑𝘼𝘽𝙇𝙀… Se durmió absolutamente TODAAA la defensa de Necaxa y Sabin Merino no perdona 🧟‍♂️



Necaxa 1-3 Atl. San Luis

🏟 E. Victoria

⏱️: 90’

📺 TUDN y https://t.co/OmeLOvzObc#ContiGoNecaxa #ConAlmaPotosina pic.twitter.com/6LNfEsjbGX— TUDN USA (@TUDNUSA) January 7, 2023

Pero el juego no iba a terminar y Angelo Araos colocaba el 2-3 para el Necaxa al 98, una reacción que llegaría muy tarde y que no se concretaría para los Rayos que terminaban sin sumar en el debut dentro de su propio estadio.

Sin duda un debut amargo para Andrés Lillini en el banquillo de los Rayos, el cual tendrá mucho por revisar de cara al próximo partido, mientras que San Luis saca unos tres puntos que valen oro y más teniendo en cuenta que los logra en la carretera.

El próximo encuentro del San Luis será en casa frente a las Chivas el viernes 13 de enero, mientras que los Rayos del Necaxa se medirán como visitantes al León el próximo lunes 16 de enero.

