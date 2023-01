Alejandra Espinoza y los 5 modelitos con los que elevó la temperatura en Instagram

A pesar de haber iniciado su trayectoria como reina de belleza, Alejandra Espinoza ha logrado consolidar su carrera actoral no solo en México sino en Estados Unidos, pues bajo su manga cuenta con participaciones en historias como “El Dragón”, “Rubí” y “Corazón Guerrero”.

Sin embargo, su talento no ha sido la única cualidad con la que la famosa se ha podido robar el corazón del público. Y es que su belleza también ha contribuido a poder reunir más de 3 millones de seguidores en Instagram, quienes no se pierden ninguna publicación.

A través de su perfil, Alejandra Espinoza no se limita a publicar contenido relacionado a sus proyectos profesionales, ya que también se aventura a compartir postales de su vida privada, dentro de las que destacan viajes, salidas con amigos y familia, así como contenido de belleza y moda. Por esta razón, te compartimos algunas de las fotografías que han causado revuelo dentro de la plataforma, ¿y tú ya las habías visto todas?

Sesión al aire libre

Tremendo revuelo causó la actriz mexicana luego de dejarse ver enfundada en un modelito de mezclilla que acompañó con unas botas altas que dejaron a la vista sus torneadas piernas.

Glam de alto impacto

Una de las publicaciones que mayor revuelo causó durante el 2022 fue aquella en donde Alejandra Espinoza rockeó un vestido de gala color azul eléctrico de cuello halter y abertura peligrosa en la pierna.

Además, cabe recalcar que dicha pieza contrastó con su piel bronceada y el tono rosa de su cabellera, ¡increíble!

Estilo clásico

Por si fuera poco, la ex reina de belleza dio una cátedra de elegancia y sensualidad mientras posaba en un ajustadísimo vestido rojo que se abrazó a las curvas de su cuerpo, y desató furor entre su comunidad digital.

Figura de tentación

“La más hermosa”, “Cada día estás más bella”, “Mi mayor inspiración”, “Alejandrita siempre robándose el show”, “Una de mis favoritas” y “Preciosa”, son algunos de los comentarios que se leen bajo la publicación en la que Alejandra Espinoza portó un llamativo conjunto rosa que evidenció sus kilométricas piernas.

Abdomen ‘de acero’

Por último, pero no menos importante, la también presentadora de televisión deleitó la pupila del público durante la transmisión de una de las galas de ‘Nuestra Belleza Latina’. Para la ocasión, Espinoza lució muy segura de sí misma en un vestido que evidenció su abdomen ‘de acero’.

