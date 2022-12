Alejandra Espinoza se rompe la boca al tropezar con un poste

Alejandra Espinoza mostró a sus seguidores cómo quedó tras sufrir un accidente mientras jugaba fútbol con su hijo y en medio de un descuido se partió la boca. Luego de que la actriz y animadora compartió unas imágenes en sus historias de Instagram, en donde aparecía con el rostro ensangrentado, activó las alarmas en sus seguidores advirtiéndoles: “Si les cuento lo que me pasó no me lo van a creer”.

En la imagen compartida por Alejandra Espinoza se le ve la herida en la boca y además un objeto médico de color blanco que le sostiene la nariz. Aunque la actriz y exreina de belleza mexicana no reveló mayores detalles, su amiga y también conductora Chamonic contó qué fue lo que realmente sucedió.

Según el relato, Alejandra estaba jugando fútbol con su hijo Matteo, y en un descuido mientras corrían no se percató de que había un poste y se chocó contra el. “Fue como de película de comedia, pero sí fue duro el golpazo”, relató. Además se dice que el golpe habría sido tan fuerte que le causó desmayó y la pérdida parcial de un diente.

Hasta el momento Alejandra no ha dicho más. Los seguidores de Instagram se han pronunciado a través de los comentarios, deseándole pronta recuperación.

Alejandra Espinoza goza de una buena nueva

Quien ha ganado popularidad por presentar varios realities de Univision es la protagonista su primera telenovela de la mano con la mencionada cadena televisiva. “Corazón Guerrero” es el nombre de la producción en la que Espinoza comparte protagonismo con Gonzalo García Vivanco. Narra la historia de los hermanos Jesús, Damián, y Samuel quienes, al morir su padre, son separados y entregados en adopción a distintas familias.

Aunque Alejandra ha tenido mucha presencia como animadora y modelo nacida en México, siempre ha dejado claro su gusto por la actuación teniendo la oportunidad de cumplir su sueño como actriz participando en dos películas: Perfecto Anfitrión y La Magia.

Ahora el público puede disfrutar de su talento con Corazón Guerrero, telenovela que se estrenó el pasado 6 de diciembre por las pantallas de Univision.

