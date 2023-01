Michelle Galván muestra en house tour los rincones favoritos de su nueva casa en Miami

La presentadora Michelle Galván, quien forma parte del equipo de trabajo de ‘Primer Impacto’, está como niña con juguete nuevo con su recién comprada casa en la ciudad de Miami, tal y como lo presumió en un reciente tour que le hizo a la revista People por los rincones más íntimos de la acogedora morada que habitan desde septiembre de 2022. Anteriormente vivían en un apartamento que ya no cumplía con lo que necesitaban para su hogar.

La esposa del chef Fernando Guajardo y de la pequeña Megan compartió que su nueva propiedad tiene todo con lo que siempre habían soñado.

Aunque la residencia, que es de estilo clásico moderno, los enamoró desde que la conocieron, ese no fue un impedimento para que quisieran hacerle una drástica transformación en varios espacios, a tal grado que en tres meses remodelaron el 90% de la propiedad:

“Entramos y era una casa que había que hacerle bastante. Por fuera era amarilla, ahora es blanca. A mí me encanta el blanco. Afuera teníamos un monte, no podíamos ni caminar de tantos árboles y plantas que había alrededor, pero muy descuidados. Empezamos a hacer cambios de acuerdo a los permisos que nos iban saliendo. El piso fue una maravilla porque en dos semanas ya teníamos piso puesto. Remodelar una casa de dos pisos, de casi 4,000 pies, en tres semanas es un récord”, declaró orgullosa la reconocida periodista.

La recámara de la pequeña Megan es uno de los espacios que aún restan por atender, pero ya tienen perfectamente visualizado cómo quieren que luzca, por lo que suele es cuestión de acomodar sus tiempos y su presupuesto.

“Va a ser muy de princesa, todo de color pasteles, de rosa”, contó Galván sobre la visualización que tiene del dormitorio de su hija.

Además de su recámara, la cocina es otra de las habitaciones que consideraron fundamental para decidir qué casa comprar, pues, por su profesión, Fernando es muy exigente con los requerimientos de ese espacio.

“La cocina nos enamoró”, compartió el reconocido chef en entrevista con People. A pesar del flechazo, la parejita le hizo algunas mejoras a ese espacio, el cual es abierto y muy amplio. Su cocina está equipada con alacenas de color blanco, con electrodomésticos de acero inoxidable y con dos islas principales que funcionan para preparar los alimentos, pero también como desayunador.

Aunque no habló de esos espacios, las fotos de People nos permitieron notar que su sala está conformada por sofás y taburetes de tono beige, así como por una mesa de centro y una alfombra. Su comedor, situado al costado de grandes ventanales, está conformado por una mesa rectangular vintage con espacio para ocho comensales. View this post on Instagram A post shared by Fer J. Guajardo (@ferguajas)

Además de los espacios interiores, la familia también goza los exteriores, los cuales están conformados por una zona de terraza, por áreas verdes, por piscina con su respectiva zona de spa y por un jardín de orquídeas. View this post on Instagram A post shared by Fer J. Guajardo (@ferguajas)

Para ver más fotos de la nueva propiedad de esta hermosa familia, da clic aquí.

Sigue leyendo:

Aseguran que Alejandra Guzmán será la heredera de la millonaria mansión de Silvia Pinal

Príncipe Harry recuerda el día que consumió chocolates con droga en la casa de Courteney Cox

Conoce el Altiplano, la cárcel de alta seguridad donde Ovidio Guzmán está preso

Así luce la lujosa casa en la que Ovidio Guzmán fue capturado durante el Culiacanazo