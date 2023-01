Pablo Montero tiene detallazo con los hijos de los trabajadores de la Central de abasto de México ¡así fue el momento!

Pablo Montero volvió a escena y de qué manera, pues lo hizo en el Día de Reyes para hacer felices a cientos de niños.

Esta vez el famoso cantante mexicano se convirtió en ‘Rey Mago’ y entregó juguetes a niños y niñas del mercado más importante de México, la Central de Abasto.

Montero decidió hacer felices a muchos de los pequeños que son hijos de los locatarios de este sitio, y comenzó a entregarles juguetes a todos los hijos e hijas de los trabajadores de la Central.

Al respecto, el cantante mexicano señaló la razón por la que decidió tener este gesto con los trabajadores y sus familias de este sitio, que genera miles de empleos, así como un tráfico de comida y menesteres incontable.

“Estoy muy agradecido con mis papás que me enseñaron desde muy chico a trabajar y ganarme lo que me daban y también siempre a ser generoso y altruista, lo cual, se lo he compartido a mis cuatro hijos”.

PABLO MONTERO