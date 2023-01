La familia real británica está molesta con el príncipe Harry por sus declaraciones

La información que se hizo pública el príncipe Harry en sus memorias han causado una molestia en la familia real británica, así lo ha dicho la prensa de Inglaterra, quienes destacaron que el ahora esposo de la ex actriz Meghan Markle con sus declaraciones está en el ojo del huracán.

Según fuentes consultadas por el periódico ‘The Times’ los miembros de la corona están profundamente molestos, al considerar que los señalamientos de Harry son fuera de lugar en el contexto de la publicación ‘Spare’.

Durante las últimas semanas antes de que el libro estuviera a la venta, se han ido adelantando fragmentos, los cuales no han brindado la mejor imagen, a su hermano mayor, el príncipe William, quien, por lo que se sabe, es uno de los miembros con más críticas en el libro.

‘TMZ’ destó que de acuerdo con Roya Nikkhah, editora de ‘The Times’, especializada en la realeza, las consecuencias de tales afirmaciones ya se han puesto en marcha. “Puedo revelar que el príncipe Harry ha sido sacado del proceso de la Coronación, donde no tendrá ningún papel oficial si finalmente acude“, se lee en una publicación de Twitter.

‘TMZ’ destacó que de acuerdo con Roya Nikkhah, editora de ‘The Times’, especializada en la realeza, las consecuencias de tales afirmaciones ya se han puesto en marcha. Esto de ninguna manera le es favorable al príncipe Harry.

EXCLUSIVE The Prince of Wales is “burning” with anger over Harry’s #Spare revelations but refuses to “retaliate”. My big royal read on how William and the King are handling “a lot of family pain” and the royal family’s biggest crisis in years 👇🏼 🚨 💥💣https://t.co/tzljq5yKrI