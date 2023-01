“Los rivales vienen a encerrarse”: DT de América justificó que su equipo no le haya ganado a Querétaro en el Azteca

América y Querétaro debutaron con un empate sin goles en el Estadio Azteca en el juego correspondiente a la fecha 1 del Torneo Clausura 2023 de la Liga MX y, luego del accionar tan pobre de los azulcremas y las críticas de sus aficionados, el director técnico explicó que no supieron abrir el cerrojo del rival.

En la conferencia de prensa posterior al partido, el “Tano” Ortiz se señaló como uno de los principales responsables del resultado, ya que, aún sabiendo que los rivales llegan al Azteca con una estrategia que les ayude a llevarse un empate, él y su equipo fueron incapaces de romper el esquema táctico de los Gallos Blancos.

“Creo que casi todo el segundo tiempo era un ataque contra defensa y al no encontrar las posiciones que buscamos normalmente no entendimos que era por afuera. No fuimos tan claros y pasa por ahí. Sabemos que los rivales vienen a encerrarse al Azteca y nosotros debemos de tener la sabiduría para saber jugarles”, manifestó.

Pese a que no pudieron concretar jugadas de frente al marco, el entrenador alabó el esfuerzo de sus jugadores y rescató que se apegaron al estilo de juego que los ha caracterizado desde que llegó al equipo el año pasado.

“Obviamente que a todos nos gusta ver el equipo que estamos acostumbrados. Lo importante es que las ideas están claras y buscan por todos lados. Las ganas de querer sacar el partido siempre estuvieron. Es un análisis que hago puertas adentro para ver que le conviene mas al equipo, si no recuerdo mal no nos fue tan mal. Al buscar la alternativa, pienso y analizo dentro de la oficina”, acotó.

SATISFECHO



El técnico de las Águilas, Tano Ortiz se va satisfecho tras empatar con Querétaro, pues pese a que estuvieron muy lejos de la versión que mostraron el torneo pasado señaló que siguen teniendo las ideas y la claridad al ataque.



📷: @Davyrke https://t.co/6GuQz1eYC7 pic.twitter.com/GIrCpqb2QX — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) January 8, 2023

Sobre el desempeño de los refuerzos que se sumaron al nido para que este torneo América intente levantar el trofeo de liga, el DT destacó a Israel Reyes, quien jugó los 90 minutos con el equipo.

“Isra (Reyes) es un joven y donde el técnico disponga su trabajo va a jugar, eso habla bien de él”, dijo sobre el exdefensor de Puebla. El Tano Ortiz y sus impresiones sobre Israel Reyes y la razón por la que Emilio Lara jugó con la Sub 20… 🎙️🦅 pic.twitter.com/P7eE5bKyGK— Águilas Monumental (@AguilasMonu) January 8, 2023

También puede interesarte:

En redes se burlan de Miguel Layún por su cómico error contra Gallos Blancos

Conato de violencia en el Estadio Azteca: Aficionados de Gallos Blancos y América buscan pleito afuera del inmueble

Bruno Valdez se va de América y vende sus pertenencias a través de Facebook