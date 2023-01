Pedro Sola quedó atrapado en Mazatlán durante los narcoataques por la captura de Ovidio Guzmán

Lo que le sucedió al conductor mexicano Pedro Sola es una vivencia que seguramente querrá dejar en el pasado.

Sola estaba pasando vacaciones en el puerto de Mazatlán, en Sinaloa, y publicó en su red social de Twitter una imagen en la que se ve el puerto completamente vacío.

Esto, gracias a que las autoridades mexicanas pidieron a los lugareños permanecer en casa.

Las publicaciones de sola no pasaron desapercibidas por los usuarios del Internet, quienes reaccionaron a las imágenes que subió en su Twitter.

En la primera foto se puede ver que el conductor de “Ventaneando” posteó una avenida de Mazatlán, total

“Así Mazatlán. No hay un alma en la calle y todo cerrado”, escribió el comunicador en la publicación de Twitter. La imagen se muestra a plena luz del día.

Luego de su publicación, sus seguidores le pidieron que se cuidara y se resguardara. Le alertaron con que no era seguro que estuviera en la calle, debido a la violencia generada en los últimos días en el sector.

“Está viendo y no ve tío Pedrito, vaya a resguardarse”. “Ahora sí que está sola, Pedrito” y “Pedrito, métete, todavía no es seguro”, le escribieron a Pedro Sola.

Estos comentarios no impidieron que el conductor se arriesgara para lanzar otra publicación, esta vez en alguna playa de Mazatlán, y en la que escribió:

“Aquí me he estado sentado, no me he movido de aquí”, puso Sola en su red social.

“Ni te muevas Pedrito, que está dura la balacera”; dice uno de los comentarios a la publicación.

En la imagen se le puede ver a Sola, posando, mientras atrás se encuentra la playa, totalmente desolada.

Lo que generó la ola de violencia

Toda esta ola de violencia desatada en el estado mexicano es gracias a la detención en días pasados de Ovidio Guzmán, el hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

En este operativo realizado en tierras mexicanas, murieron 29 personas, 10 de ellos, militares, los demás, delincuentes.

Ovidio, alias “El Ratón”, era uno de los herederos menos conocidos del cártel de Sinaloa, esto hasta el 17 de octubre del 2019, con el conocido “Culiacanazo“.

