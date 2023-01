El pleito entre Ingrid Coronado y Charly López no termina

La conductora Ingrid Coronado sigue dando de qué hablar, ya que recientemente concedió una entrevista con el conductor Yordi Rosado, con quien abordó temas profesionales y personales.

En una gran parte de la entrevista, Coronado se enfocó a hablar sobre los conflictos que ha tenido con su ex esposo, Charly López, con quien ha tenido serias discrepancias a pesar de que su ruptura fue hace tiempo.

Rosado la cuestionó sobre los conflictos con López, a lo que la exintegrante de Garibaldi, indicó que “estar hablando de personas que llevan muchísimos años lucrando, hablando mal de mí, cuando deberían estar agradecidos porque viven en una propiedad mía, la verdad es algo que no tengo interés de hablar”.

Lo expresado por Ingrid cobra sentido, luego de que Charly hizo declaraciones, en diferentes momentos, en favor de Fernando del Solar, segundo esposo de la ex conductora de TV Azteca, a quien calificó como una víctima de Coronado. El posicionamiento de López generó una gran polémica.

Por lo que Ingrid en reiteradas ocasiones le reviró su postura indicando que ella había dejado de estar en su vida desde hace tiempo atrás. A pesar de lo declarado por la ex cantante, los señalamientos de Charly han sido muy fuertes, ya que hace algunas semanas le dijo a Rosado que ella esperaba la muerte de Fernando del Solar.

A pesar de que Coronado, de 48 años, no quizo profundizar en la polémica que ha hecho mediática Charly, por cómo respondió a Yordi Rosado su molestia por el tema fue notoria, por ello prefirió sacar el lado positivo de las cosas y destacó el apoyo que ha recibido.

“En lo que me he fijado este tiempo es en los millones de comentarios favorables que hay, este video de Yordi tiene, no solamente ahí sino a través de mis redes sociales”.

Sobre cómo está su estatus profesional, Ingrid señaló que existe la posibilidad de regresar a TV Azteca, luego de ser un referente en el programa de revista ‘Venga la Alegría’. Esta posibilidad se dio en el contexto de la presencia de Coronado en la presentación del Juguetón 2023.

