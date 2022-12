Ingrid Coronado alza la voz y acusa a Charly, su ex, de apropiarse a la mala de su casa

La mexicana Ingrid Coronado, de 48 años y quien estuvo casada con el cantante Charly López y con el fallecido presentador Fernando del Solar, se volvió tendencia en Twitter tras la entrevista que otorgó aa Yordi Rosado, donde habló largo y tendido sobre su vida personal, al incluso señalar que Del Solar llegó a culparle del cáncer que padecía y que, a la postre, le arrebató la vida.

Además de hablar de este polémico tema, la mamá de Emiliano, Luciano y Paolo también dio la nota al brindar detalles de la casa que compartió, en su momento, con el exintegrante de Garibaldi, y de la forma en que él se hizo de ésta después de que alguien, presumiblemente, intentara meterse a robar, pero todo se habría tratado de solo meterle un susto para que saliera huyendo del lugar y lo consiguieron.

“Busqué un departamento amueblado, renté y me llevé a Emiliano, pusimos la casa a la venta y como a los tres meses me habla la corredora y me dice: ‘¿tú sabías que él (Charly López) ya vive ahí? Él lleva dos meses viviendo ahí’… Le hablo por teléfono y me dice: ‘es que yo te la voy a pagar’, entonces le dije: ‘es muy fácil, el dinero que yo te di en efectivo, equivale a la mitad de esa casa, devuélveme mi dinero y con eso quedamos’”, contó Ingrid.

La extitular de ‘Venga la Alegría’ aseguró que, pese a que esa llamada la hizo hace cerca de dos décadas, Charly sigue viviendo ahí y no le ha pagado su parte, ni tampoco un solo dólar por concepto de alquiler, sino que simplemente se apropió de ella a la mala.

“Lleva 17-18 años viviendo ahí en una casa que no me pagó mi parte, no paga renta, no paga la pensión alimenticia de Emiliano, no paga su escuela, no paga sus seguros de gastos médicos, cuando es un chavo que vive con diabetes… Hace unos años tomé la decisión de demandarlo para que o me pagué la mitad de esa casa o se venda la casa y nos corresponda la mitad y la mitad”, apuntó Coronado, quien con frecuencia es señalada como la mala del cuento, pero ella siempre se ha defendido y ha asegurado que esto no es así.

