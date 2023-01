“Esa esencia del arbitraje no se debe perder”: ‘Potro’ Gutiérrez y su duro mensaje en contra del VAR de la Liga MX

Cruz Azul arrancó su participación en el Clausura 2023 de la Liga MX con un empate ante los Xolos de Tijuana, algo que fue así debido a un polémico penal en donde el equipo del xoloitzcuintle abrió el marcador y colocó el único tanto para su equipo.

Como resultado, Raúl ‘Potro’ Gutiérrez habló sobre el VAR y como es que esta herramienta ha afectado en la Liga MX, y dijo que la pena máxima cobrada al minuto 45 del primer tiempo fue “muy rigorista”, dejando saber que la cámara lenta utilizada en el VAR “hacer ver cosas que no son”.

Además, ‘Potro’ Gutiérrez enfatizó que “el árbitro debe tener esa personalidad para lo que está entrenando cada semana para tomar decisiones complicadas” y que el VAR no sea quien tenga que manejar dicha situación.

“Un penal muy rigorista que no es que haya contactos chiquitos o grandes pero la cámara lenta hace ver cosas que no, esos juicios al final se están yendo muy sencillo, el árbitro debe tener esa personalidad para lo que está entrenando cada semana para tomar decisiones complicadas y no que el VAR maneje el partido, también una jugada donde detuvo el partido, mi equipo tenía la posibilidad de atacar pero detuvo el partido porque le dijo el VAR”, dijo en rueda de prensa el entrenador de la Máquina Celeste.

De forma conjunta, en el mismo orden de ideas, el entrenador del conjunto celeste sentenció que el arbitraje no debe perder su esencia debido al VAR, pues para él, en México hay buenos árbitros.

“Esa esencia del arbitraje no se debe perder, tenemos buenos árbitros y la experiencia que muestren será importante, siempre hemos sido una referencia para el arbitraje, no podemos ser tan cómodos con el VAR, si no, que se vaya el del VAR a ser árbitro central”, concluyó.

También te puede interesar

–Tigres UANL de Diego Cocca arrancan el Clausura 2023 con goleada ante Santos Laguna en la Liga MX

–“Yo me enfoco en mi trabajo”: ‘Cata’ Domínguez habla sobre las críticas de la afición de Cruz Azul en México

–Pumas UNAM arranca con victoria ante Juárez sin Dani Alves de arranque y con Juan Dinneno como salvador en la Liga MX